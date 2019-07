Sportakkoord Veenendaal wordt geen papieren tijger

Een jaar na het nationale sportakkoord, stellen gemeenten al volop lokale sportakkoorden op. Zo ook de sportformateur in Veenendaal die echter wil waken voor het samenstellen van een papieren tijger.

“Veenendaal wil echt meer inwoners aan het bewegen hebben. Wij willen daarom een programma bouwen dat mee veert met onze ambities”, stelt sportwethouder Martijn Beek.

Volwaardige partner gemeente

Veenendaal stuurde de VSG een verklaring toe voor het opstellen van een sportakkoord. Die is nodig om 15.000 euro te krijgen om tijdelijk een sportformateur aan te stellen. “De essentie van het sportakkoord is dat de sport zich ontwikkelt tot een volwaardige partner van de gemeente”, zegt Beek.

Veenendaal voert dit najaar sowieso al het nieuwe beleidskader sport door. “Wij brengen de rol en de waarde van sport in kaart en het effect daarvan op andere lokale organisaties. Zo versterkt de gemeente het sportbeleid maar ook de infrastructuur.”

Geen papieren tijger

De formateur nodigt de betrokken partijen uit, houdt gesprekken en maakt afspraken over een akkoord. Hij volgt hierbij het stappenplan voor sportformateurs van het ministerie van VWS en NOC*NSF.

“Veenendaal wil met sportaanbieders en maatschappelijke partners goede afspraken maken over de sport in de nabije toekomst. Een akkoord moet hen vooral verbinden en aanzetten tot samenwerking. Het akkoord moet inspireren en uitdagen”, zo stelt Beek. “Het moet straks geen papieren tijger zijn.”

Wel praktisch uitvoerbaar

Het sportakkoord moet in de ogen van VWS en NOC*NSF een concreet manifest zijn. Het moet een concreet en richtinggevend toekomstbeeld schetsen met heldere streefwaarden. Maar het moet vooral ook werkbaar zijn.

“De rol van sportformateur is dus maar een tijdelijke. Wij moeten in kaart krijgen hoe de ideale sportsector in Veenendaal er over pakweg tien jaar uit moet zien. De formateur zal ook vastleggen wat er moet gebeuren om dat ideaal te bereiken.

