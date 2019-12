Amersfoort wil sportaccommodaties beter benutten

Een uitgangspunt van de sportnota 2019-2024 van Amersfoort is een betere benutting van de sportaccommodaties. De stad nodigt daarom sporters en clubs uit te helpen de ambities te ontwikkelen.

Dit uitgangspunt komt voort uit een evaluatie van de vorige sportnota. Maar tevens uit onderzoek en gesprekken met sporters, clubs, de Amersfoort Sportfederatie, de SRO en sportondernemers. De gemeente plaats wel een aantal accenten om beter aan te sluiten bij sportontwikkelingen en -trends.

Door volle agenda’s binden mensen zich minder vaak aan vaste groepen of clubs. Vrijblijvendheid en flexibiliteit zijn voor de inwoners van de stad steeds belangrijker. En kinderen bewegen steeds minder en spelen ook steeds minder buiten.

Dat gaat ten koste van hun fysieke vaardigheden. Ook vinden sportclubs, net zoals in de rest van Nederland, steeds minder makkelijk vrijwilligers.

Er is volgens de stad nog genoeg mogelijk om accommodaties intensiever te laten gebruiken door de inwoners. Daarnaast leent de openbare ruimte van de stad zich voor meer en beter gebruik. Er is nog ruimte voor de aanleg van meer openbare plekken om te sporten en te bewegen.

Amersfoort wil in de komende jaren de ambitie in de sportnota gaan realiseren. De stad nodigt daarom o.a. alle sporters en clubs uit om die ambitie mee te ontwikkelen.

