Sportaccommodatie Reek weer een stap dichterbij

Er is een beheerstichting opgericht voor de gecombineerde sportaccommodatie Reek. Dit is een belangrijke stap naar de realisatie van het project. De stichting is straks verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie.

Op de toekomstige sportaccommodatie Reek neem vv Achilles Reek, tv Reek en Jong Nederland Reek hun intrek. Zij namen ook het initiatief voor de bouw van de accommodatie.

Dankwoord voor de vrijwilligers

Met de oprichting van de stichting gaat het plan een nieuwe fase in. De volgende stap is het ontwerp van de hele sportaccommodatie. Dominicus van Schaick is voorzitter van de beheerstichting. Hij is altijd nauw betrokken geweest bij de sportverenigingen in Reek.

“Ik spreek mijn dank uit naar de vrijwilligers in de werkgroepen. Zij hebben veel werk verzet om dit initiatief samen met de gemeente Landerd op te zetten. Wij kijken er naar uit om te starten met de bouw”, zo stelt de voorzitter.

Bestuur is al compleet

Voor de stichting zijn ook al een penningmeester en een secretaris aangesteld. Het bestuur is aangevuld met de voorzitters van de lokale sportclubs en een zevende lid. Ook is er al een projectleider aangesteld voor de bouw van de sportaccommodatie in Reek.

Vertrekkend wethouder Moritz Böhmer: “De gemeente Landerd heeft in het bestuur van de stichting een partner met veel deskundigheid. Ik heb alle vertrouwen in een goede samenwerking en snelle bouw van de nieuwe accommodatie.”

Vervolgstappen

Ook de procedures voor het bestemmingsplan en de bouw van de sportaccommodatie Reek zijn al in gang gezet. De gemeente zal de omwonenden over het project en de voortgang informeren. Nadat het ontwerp definitief is, zal de bouw ergens aan het einde van 2020 starten.

