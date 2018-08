Sport050: tot 1 september training- en wedstrijdverbod

Ook op de natuurgras sportvelden van de gemeente Groningen is te zien dat het in ons land sinds mei droog is. Ondanks de medewerking van het Waterschap heeft Sport050 te maken met een beperkte beschikbaarheid van water.

Groningen heeft de afgelopen weken minder kunnen beregenen dan nodig was. Ook al hebben de medewerkers van Sport050 dubbele diensten gedraaid om de velden in conditie te houden.

Trainings- en wedstrijdverbod

Sport050 heeft met alle middelen getracht om met deze beperking de velden klaar te krijgen voor aankomend sportseizoen. Alle natuurgrasvelden zijn en worden minimaal een keer per week beregend. Om de velden zoveel mogelijk te beschermen heeft Sport050 besloten om clubs tot 1 september een trainings- en wedstrijdverbod op te leggen.

De kans bestaat dat trainingen en wedstrijden hierdoor niet kunnen doorgaan. Dit kan gevolgen hebben voor de roosters en het gebruik van de kunstgrasvelden. Sport050 adviseert sportclubs daarom snel op zoek te gaan naar andere tijdelijke oplossingen.

Meerdere gemeenten

Sportclubs in de gemeente Groningen mogen tot 1 september dus geen gebruik maken van natuurgrasvelden. En landelijk hebben meerdere gemeenten een dergelijke maatregel genomen. De planning is nu zo dat het speelverbod één dag na de start van de bekercompetitie in het amateurvoetbal afloopt.

Al veel kunstgrasvelden

Overigens is het aandeel natuurgrasvelden in de gemeente Groningen vrij klein. Bijna alle clubs hebben namelijk wel één of meerdere kunstgrasvelden. Maar de wat grotere clubs in de gemeente zijn naast deze velden ook afhankelijk van het spelen op natuurgras.

