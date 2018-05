Sport Utrecht gaat vanaf 1 augustus aan de slag

Sport Utrecht gaat vanaf 1 augustus sport en bewegen organiseren in de stad Utrecht. De organisatie krijgt tot eind 2024 subsidie om de stad nog sportievere en gezondere te maken.

De Vereniging Sport Utrecht (VSU) en stichting Harten voor Sport gaan op in Sport Utrecht. De inzet, ervaring en kennis van deze organisaties wordt gebundeld en gezamenlijk voortgezet.

Eén aanspreekpunt

Sport Utrecht zal hét aanspreekpunt worden op het gebied van sporten en bewegen, voor clubs, sportaanbieders en sporters in Utrecht. De ambities en doelen in de sportnota ‘Utrecht, sportief en gezond‘ vormen het uitgangspunt.

Belangenbehartiging

De rol van de VSU als belangenbehartiger voor sportclubs wordt in de nieuwe organisatie voortgezet en uitgebreid. Daarnaast zal Sport Utrecht zich blijven inzetten voor de belangen van individuele sporters in de stad. Met name ook voor de talenten, topsporters en breedtesporters als het gaat om sport en bewegen in de openbare ruimte.

Soepele fusie

De VSU en Stichting Harten voor Sport zetten in de komende maanden alles op alles om het fusieproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Sportaanbieders kunnen de komende maanden gewoon een aanvraag voor een buurtsportcoach bij Sport Utrecht blijven indienen.

Beoordeling subsidie-aanvragen

Sportorganisaties konden tot 12 maart jl. subsidie-aanvragen indienen, die vervolgens door een commissie van ambtenaren zijn beoordeeld. De criteria waaraan de aanvragen moesten voldoen waren:

• opname van een visie en aanpak die aansluit bij de doelstellingen en uitgangspunten van de gemeente;

• een effectieve en innovatieve aanpak van projecten;

• een goede afstemming en samenwerking met andere partijen en

• een efficiënte inzet van de middelen.

Het college van BenW van Utrecht volgt het advies van de commissie en verstrekt ook Sport Utrecht de gevraagde subsidie.

