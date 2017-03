Is sport in de gemeente Putten niet altijd even gezond?

Raadslid Henri Luitjes wil dat de gemeente Putten meer aandacht gaat besteden aan beweegmogelijkheden voor inwoners boven de 18 jaar. “Want jongeren rond deze leeftijd haken bij sportclubs vaak af.” Raadslid Kees de Goffau wil dat jongeren meer gaan fietsen en wandelen “omdat sport niet altijd even gezond is.”

Wethouder Ard Kleijer van de ChristenUnie in Putten vindt bewegen voor alle leeftijdsgroepen belangrijk. Maar hij vindt ook “dat sporten er toch ook een beetje bij moet blijven horen.”

Medicijnen

Kleijer ziet mogelijkheden om sportparken te benutten voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn ingericht. “De parken zouden kunnen worden gebruikt om te voorkomen dat mensen te gemakkelijk naar medicijnen grijpen.”

De wethouder werd ooit eens door een inwoner te verstaan gegeven dat diens bloeddruk te hoog was. “Men wilde mij direct aan de medicijnen hebben, terwijl de oorzaak gewoon teveel vreten en te weinig bewegen was. Ik ben gaan sporten en binnen de kortste keren was mijn bloeddruk weer op peil.”

Eén instantie jeugdgezondheidszorg

Putten maakt nu nog onderscheid tussen kinderen tussen 0 en 4 jaar en kinderen boven de 4. Wethouder Kleijer streeft er naar om in Putten alle jeugdgezondheidszorg onder te brengen bij één instantie. “Maar daarover kan pas op z’n vroegst medio 2018 iets worden besloten.”

Maatschappelijk belang boven clubbelang

Putten wil in de toekomst het maatschappelijke belang van de inwoners boven het oorspronkelijke doel van een sportvereniging stellen. En de gemeenteraad wil op korte termijn gaan praten over herziening van de subsidies aan sportclubs.

Putten moet daar overigens snel mee aan de slag, want subsidie wordt nog maar tot 1 juli 2017 verstrekt op basis van de oude regels. Raadslid Okko van Dijk kan zich niet aan de indruk onttrekken dat BenW met dat beleid al een begin heeft gemaakt voordat dit officieel is vastgesteld.

