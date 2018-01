Breda in 2030: meer hockey, minder jeu de boules

Hoe staat het ervoor met de sportaccommodaties in Breda en hoe ziet het er uit in de toekomst? De gemeente liet een grootschalig onderzoek doen naar alle accommodaties in Breda.

Alle complexen in Breda zijn doorgelicht. Zo blijkt dat de Bredase Rugby Club wel wat meer ruimte kan gebruiken, terwijl diverse tennisclubs met overcapaciteit kampen.

Tot op de minuut

Voetbal blijft in Breda zo populair dat sommige clubs te weinig kleedruimte hebben en velden om op te spelen. Dat merkt bijvoorbeeld Hans Hendrickx bij vv Jeka: “De club heeft 1.600 leden en wij komen zes kleedkamers tekort. Wij houden ook geen voetbalvelden over, vooral niet op zaterdagochtend. Dan proberen wij alles echt tot op de minuut te plannen.”

Kijken naar alternatieven

Tennis wordt steeds minder populair, dat merkt Jacques Sprenkels van de Teteringse Tennisvereniging ook. “Onze club kijkt continu naar alternatieven, je ziet bijvoorbeeld dat padel ook in Nederland booming is.”

Meer hockeyveld capaciteit

Hockey blijft in de komende 10 jaar populair, zo blijkt uit het onderzoek. Joyce Bokhoven, secretaris van BNMHC Zwart-Wit: “Wij zien het aantal leden licht stijgen. Wij hebben een waterveld en wij kijken nu of wij er een veld bij kunnen krijgen.”

Teveel jeu de boules banen

Breda blijkt 91 jeu-de-boules buitenbanen en 28 binnenbanen te hebben. “Een grote overcapaciteit”, concluderen de onderzoekers. Dat verbaast Ad van der Bruggen van de Bré-da-Boules. “Er bestaat dan misschien veel capaciteit maar wij hebben nu 150 leden en wij verwachten de komende jaren een toename.”

Clubs moeten realistisch zijn

“Wat er met de resultaten moet gebeuren ligt aan de clubs”, zegt de sportwethouder Paul de Beer: “Met de trends die worden gesignaleerd moeten de clubs realistisch naar de toekomst kijken.” De Beer bezoekt hen dit jaar met een roadshow.

Topsportvoorziening in Breda

Uit het onderzoek blijkt ook dat geen enkele binnensport accommodatie in Breda aan de NOC*NSF-eisen voor een topsportvoorziening voldoet. Maar daar gaat snel verandering in komen met de bouw van het Talentencentrum.

