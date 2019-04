Sport in Bolsward gekneveld door Súdwest-Fryslân?

Op sportcomplex Het Bolwerk in Bolsward wordt gevoetbald, getennist, gekorfbald en gezwommen. Maar de gebouwen van sc Bolsward zijn verouderd en de situatie leidt tot grote frustratie.

Vanwege de perikelen rond het Bolwerk zijn vijf Bolswarders de werkgroep ‘ Sporthart Bolsward ‘ gestart. Zij hebben een visie voor de sport in Bolsward uitgewerkt .

Visie over sport in Bolsward

Werkgroeplid Sjoerd IJdema: “Wij hebben vier jaar geleden al de wensen van 19 clubs in kaart gebracht maar daar heeft de gemeente niets mee gedaan. Eind 2016 presenteerden wij onze eerste schets van een visie met daarin een multifunctioneel gebouw.”

“Daar zouden sportclubs maar ook het muziekkorps en de bridgeclub gebruik van kunnen maken. Dit gebouw zou zo’n vijf miljoen euro gaan kosten. De gemeente gaf echter al direct aan geen geld beschikbaar te stellen voor de realisatie.”

Te ambitieus

IJdema erkent dat de werkgroep te ambitieus is geweest. “Wij wilden slechts de sportclubs bij elkaar brengen maar wij hadden ons niet moeten bemoeien met de uitvoering van de plannen.”

“Wij vonden dat wij het plan voor een multifunctioneel gebouw moesten uitwerken. Alleen moesten wij toen financiers gaan zoeken omdat de gemeente niet wilde meebetalen aan deze plannen.”

Sc Bolsward

“Het is jammer dat de gemeente Súdwest-Fryslân niet bereid is om het sportcomplex te investeren”, stelt IJdema. De gemeente heeft al bijna 20 jaar nauwelijks geïnvesteerd in het complex en doet niets met onze inbreng.”

Inmiddels heeft sc Bolsward zelf maar een plan gepresenteerd. De werkgroep Sporthart Bolsward richt zich nu op hulp aan de stichting Ons Zwembad.

Gemeente houdt afstand

“De sport in Bolsward heeft een visie en een ambitieus plan gepresenteerd. Het wachten is nu op de gemeente.” Maar Súdwest-Fryslân vindt niet dat zij nu aan zet is.

De gemeente wil niet bij het project betrokken worden. Woordvoerder Martha Kuitert stelt “dat de gebouwen op het sportpark eigendom van sc Bolsward zijn. De gemeente is dus geen partij in het onderhoud daarvan.”

