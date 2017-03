Alle Capellenaren moeten voldoende mogelijkheden hebben om te sporten en te bewegen. Dat is het uitgangspunt van de sportvisie ‘Sport doet Meer’ in Capelle aan den IJssel. BenW wil activiteiten van sporten bij een club tot wandelen, fietsen, hardlopen en workouts in de buitenruimte stimuleren.

“Capelle beschikt over kwalitatief goede sportaccommodaties”, zegt sportwethouder Josien van Cappelle. “Er worden vele sporten aangeboden waarmee goede sportieve prestaties worden geboekt.”

Geen geld meer in accommodaties

De nadruk zal niet meer liggen op het investeren van geld in sportaccommodaties. De gemeente gaat nu meer het bewegen stimuleren, zoals als de wandelvierdaagse voor ouderen en de aanleg van hardlooproutes. Sportwethouder Van Capelle: “Capelle wil alle inwoners voldoende de mogelijkheid bieden om te bewegen. Hoe meer activiteiten er zijn, hoe beter.”

Sport doet Meer, als je maar beweegt

Inwoners van Capelle willen in hun vrije tijd steeds vaker sporten en bewegen in de open lucht. De gemeente wil daarom meer bekendheid geven aan het buiten sport en bewegen. “Hoe je beweegt maakt niet uit, als je maar beweegt, want Sport doet Meer”, aldus Van Capelle.

Andere terreinen aanhaken

Om sport en beweging meer te stimuleren zullen terreinen zoals zorg, gezondheid, onderwijs en ouderen worden aangehaakt. “De eerste activiteiten zijn al gestart”, stelt Van Cappelle. “Een mooi voorbeeld is de alliantie ‘Meedoen door bewegen’. Sportief Capelle werkt hierin met partners samen om via sporten en bewegen een gezonde leefstijl te stimuleren.”

De gemeenteraad beslist

De nota ‘Sport doet meer’ is tot stand gekomen na onderzoek, bijeenkomsten met Sportief Capelle en gesprekken met inwoners. Maar ook de Capelse jeugdraad, sportverenigingen en zorgaanbieders is om hun mening gevraagd. De Sport- en beweegnota 2017-2021 zal op 27 maart as. in de gemeenteraad worden besproken.

