Speelverbod brengt PKC ’83 Groningen in de problemen

“Vv PKC ’83 zit sportief en financieel in de problemen door het speelverbod van de gemeente Groningen op de natuurgrasvelden”, zegt bestuurslid en trainer Robert Groninger.

Het speelverbod is ingesteld omdat de velden vanwege de droogte nog te slecht zijn. Terwijl andere clubs kunnen uitwijken naar kunstgrasvelden, geldt dat niet voor PKC’83 en Engelbert.

Geen gelijk kunstgrasspeelveld

Groninger: “Sportwethouder Paul de Rook heeft het maar steeds over een gelijk speelveld. En wij kunnen onze velden ’s zomers drie en ’s winters soms twee maanden lang niet gebruiken. De clubs met kunstgrasvelden kunnen twaalf maanden blijven trainen en spelen.”

“Dat is net alsof je voor een heel jaar een huis huurt en er vijf maanden niet kunt slapen. Omdat wij niet kunnen trainen beginnen wij bovendien al met een achterstand aan de competitie.”

Kapot veld

Groninger ziet alleen een kunstgras hoofdveld als oplossing. “Wij hebben van de gemeente mooie kleedkamers gekregen. Maar het is te zot dat wij, net zoals vv Engelbert, geen kunstgrasveld hebben.”

“We hebben wel geprobeerd om er met de gemeente over te praten maar die gesprekken gaan meer over de inrichting van Sportpark De Kring. Maar daar is ook Kids United aan het spelen en trainen. Dan trainen er tweehonderd zo 200 man op een natuurgrasveld en zitten wij in november alweer met een veld dat stuk is.”

Geen kantine-opbrengsten

Het train- en speelverbod t/m 14 september zorgt bij PKC ’83 ook voor financiële problemen. “Nu moeten we uitwijken maar als wij thuis trainen is de kantine open en dat zorgt voor omzet”, stelt Groninger.

“Op 8 september spelen wij een bekerwedstrijd tegen HFC ’15. Voor deze derby verwachten wij een volle bak. Maar nu moet die wedstrijd door het speelverbod omgedraaid worden. Dat scheelt ons de kantine-opbrengsten terwijl wij al twee maanden achterstand gas en licht hebben. Ik weet niet hoe wij dat moeten betalen.”

