Plan Binnentuin weerhoudt sportclubs in Rucphen

De PvdA in Rucphen wil precies weten hoe het zit met de plannen voor herhuisvesting van de sportclubs hc Mistral, AVR90, hv Orion en Willebrord Wil Vooruit. De partij vreest voor het voortbestaan van de clubs als over het plan Binnentuin niet snel een akkoord komt.

Rucphen wil de kleedruimten en kantines van de vier clubs in één nieuwe accommodatie onderbrengen. Dat zou betekenen dat Mistral, AVR90 en Orion moeten verhuizen.

Willebrord Wil Vooruit

Alleen door deze verhuizing ontstaat er in het gebied Binnentuin ruimte voor een wielerbaan van 1.500 meter voor Willebrord Wil Vooruit. Deze wielerclub wacht al tientallen jaren op de aanleg van een eigen circuit.

Plan Binnentuin dreigt vast te lopen

De raadsfractie van de PvdA is nogal geschrokken van berichten in BN de Stem over de plannen voor de Binnentuin. Deze dreigen vast te lopen. Orion, AVR en Mistral staan namelijk niet te springen om naar een gezamenlijke accommodatie te verhuizen.

Bemiddelaar ingeschakeld

De clubs vinden dat zij door de gemeente op te hoge kosten worden gejaagd. Sportwethouder René Lazeroms heeft vanwege de impasse al een externe bemiddelaar ingeschakeld. Deze moet proberen de weerstand van de clubs te verminderen. Dat kan onder meer door het huisvestingsplan goedkoper te maken.

Geld bijleggen

In een brief aan BenW vraagt raadslid Ad Jongenelis hoeveel geld elke club precies moet bijleggen om een onderkomen mogelijk te maken. Jongenelis wil ook weten wat de gevolgen voor het plan Binnentuin zijn, indien de clubs hun kont tegen de krib blijven gooien.

Willebrord Wil Vooruit heeft tot nu toe nog niet laten weten hoe het clubbestuur in de discussie staat. Het bestuur wilde ook op 3 januari jl. nog niet reageren. Wethouder Lazeroms zal later in week 1 op de zaak terugkomen.

