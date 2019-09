Someren bouwt sportakkoord samen met de clubs

De gemeente Someren wil inwoners via de sportclubs zo gezond en zo fit mogelijk houden. Op 12 september jl. zetten de clubs de eerste stap richting een lokaal sportakkoord.

Miriam van Moll “Het percentage mensen dat per week genoeg beweegt ligt in Someren op 65,3%. Dat is een stuk hoger dan het landelijke gemiddelde”, stelt formateur

Clubs Someren bepalen de inhoud

Van Moll werkt bij SSNB en helpt als sportformateur om via een sportakkoord, het sportklimaat in Someren te verbeteren. “Want iedereen moet een leven lang met plezier kunnen sporten en bewegen.”

“Tijdens de bijeenkomsten luister ik o.a. naar de clubs. Wij bespreken de goede punten maar ook wat er beter kan. Ik zet dan wel het akkoord op papier, maar de verenigingen bepalen de inhoud. Na de eerste bijeenkomst kwamen er al meteen verbeterpunten naar boven.”

“In Someren maken wij kinderen op basisscholen al enthousiast voor sport. De speelplaatsen zijn zo ingericht dat all kids in de pauzes bezig blijven”, geeft Paul van der Weerden aan.

Sporten met een beperking

Toch is het niet voor iedereen mogelijk om te sporten en te bewegen. Want voor mensen met een beperking is sporten en bewegen in Someren bijna niet mogelijk. “Daar ligt voor de gemeente best een uitdaging.”

“We bekijken nu of wij samen met clubs die doelgroep ook iets moois kunnen gaan bieden”, stelt Van Moll. “En wij kijken niet alleen of zij op dit gebied kunnen samenwerken. We bespreken bijvoorbeeld ook welke mogelijkheden er zijn om als clubs gezamenlijk in te kopen.”

Iedere visie draagt bij

Paul Broers is adviseur lokale sport en door NOC*NSF aan Someren ‘gekoppeld’. “Het is belangrijk dat er een sportakkoord komt en ik zie er op toe dat iedereen de afspraken nakomt.”

“In de komende weken zijn er nog twee bijeenkomsten. Daarna gaat Van Moll het akkoord schrijven. Broers roept alle clubs op om mee te praten want iedere visie draagt bij.”