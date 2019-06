Soap Dordtse sportclubs sleept zich maar voort

De Dordtse sportclubs vv Dubbeldam, kc Movado en TTVD zijn op 25 juni onaangenaam verrast. De gemeente eist dat zij voor 1 oktober akkoord gaan met wat de gemeente biedt, anders komt er geen nieuwbouw.”

meer dan 15 jaar De soap rond vv Dubbeldam speelt al. Dordrecht onderhandelt sinds 2014 ook vruchteloos met de twee ander clubs. Dordrecht wil die Dordtse sportclubs ook verplaatsen.

Eén miljoen euro extra

Volgens de clubs geeft de gemeente te weinig geld om een volwaardige accommodatie te bouwen. De kans dat de clubs van de gemeente als vervanging een nieuw clubhuis krijgen lijkt steeds kleiner te worden.

“Er moet één miljoen euro extra komen”, stelde Kevin Noels (D66) namens de oppositie. “De gemeente wil de clubs namelijk weg hebben. Die willen daar wel aan meewerken dus heeft Dordrecht een ereschuld.”

Nieuwe sportvisie

Marck Merckx (VVD) kwam vervolgens met het scherpst denkbare antwoord: “En wie zegt dat dat genoeg is? Als er op 1 oktober geen vergelijk is, dan moeten wij maar constateren dat het niet gelukt is.”

De raadsleden zijn het er wel over eens dat er een nieuwe sportparkenvisie moet komen. “De oude visie bevat voor sportclubs te veel onduidelijkheden” zegt Merckx. “De visie rammelt echt aan alle kanten” vindt ook Noels.

Op basis van de huidige sportvisie reserveerde de gemeenteraad in 2014 circa 5,5 miljoen euro voor verplaatsing van vier clubs. Dat lukte na veel vijven en zessen alleen met voetbalclub OMC.

Dordtse sportclubs in de kou

“Met de plannen voor woningbouw moeten wij wellicht meer Dordtse sportclubs verhuizen. Dan moet via een goede sportvisie wel duidelijk zijn hoe wij dat willen regelen”, stelt Merckx. Noels is dat met hem eens. “Je kunt die drie clubs nu niet zo in de kou laten staan”. Een meerderheid van de Dordtse gemeenteraad deelt die mening echter niet.

