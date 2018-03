Speelt Utrechtse Heuvelrug een smerig politiek spel?

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft eenzijdig het contract met de exploitant van sporthal Steinheim opgezegd. Laco Nederland is in de arm genomen om de sportaccommodatie te gaan runnen.

Volgens burgemeester Frits Naafs hield de Stichting Meewerken, die sinds januari vorig jaar de scepter zwaait in Steinheim, zich al een tijd niet meer aan de afspraken.

Utrechtse Heuvelrug aanvankelijk tevreden

Volgens Naafs koos de gemeente voor ‘Meewerken op de Heuvelrug‘ om een lokale partij bij de exploitatie van de sporthal te betrekken. En aanvankelijk was Utrechtse Heuvelrug hierover ook tevreden. Zo tevreden zelfs, dat in juli 2017 de proefperiode werd omgezet in een overeenkomst t/m 31 juli 2019.

Het is een keer klaar

Maar op 26 maart jl. kwam toch een voortijdig einde aan de samenwerking. “Afspraken werden niet nagekomen en gesprekken daarover brachten geen verbetering. Dan is het een keer klaar”, stelt Naafs.

Als pijnpunten noemt de burgemeester o.a. de samenwerking met de clubs en het schoonhouden van de sporthal. “De gebruikers hadden er last van dat de afspraken niet werden nagekomen.”

Hal niet open

De druppel die de emmer deed overlopen, lijkt de misser tijdens de recente gemeenteraadsverkiezingen. “De hal was toen niet op tijd open om te stemmen”, zegt Naafs. “Wij moesten dat met een kunstgreep oplossen.”

Naafs benadrukt dat Utrechtse Heuvelrug in het belang van de gebruikers van de sporthal handelt. Hij noemt het verbreken van het contract “niet leuk maar wel noodzakelijk.”

Smerig politiek spel

Lucien van Veen van de stichting Meewerken op de Heuvelrug meent dat er sprake is van “een smerig politiek spel.” Hij denkt dat de overgang van het beheer van Steinheim deel uitmaakt van een ‘zwembadendeal’ met Laco. Hij geeft aan een advocaat in de arm genomen te hebben.

Laco exploiteert ook de zwembaden Woestduin in Doorn, De Zwoer in Driebergen en nam al deel aan de aanbesteding van het beheer van Steinheim.

