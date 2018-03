Rengershal deal scheelt bv SPORT zeker 180 mille

De gemeente Leeuwarden verkoopt de Rengershal naast zwembad De Blauwe Golf, aan BV Sport. Exploitatie van deze hal in combinatie met de klimhal, is een stuk praktischer en goedkoper.

BV Sport bouwt voor 3,3 miljoen euro een klimhal aan de Rengershal vast. De aankoop van deze hal kost 5 miljoen euro. BV Sport gaat het gebruik van de hallen nu combineren.

Het plan van bv SPORT is om de kantine van de Rengershal te delen met de klimhal die volgens de planning in het najaar van 2018 klaar is.

Twee ton overdrachtsbelasting

De zelfstandige sportafdeling bv SPORT is volledig eigendom van de gemeente Leeuwarden. Maar toch moet er over de verkoop van de hal twee ton overdrachtsbelasting worden betaald aan het rijk. Het pand kost namelijk 4,8 miljoen euro.

Lage hypotheekrente

Maar het voordeel van verkoop zit in de lage hypotheekrente van 1,81% over de nieuwe lening. Hierdoor is bv SPORT per jaar ‘slechts’ 236.000 euro kwijt. Nu moet echter zo’n 420.000 euro huur per jaar aan de gemeente worden betaald. bv SPORT is in de toekomst dus 184.000 euro per jaar minder kwijt.

Ook groot onderhoud

De bv SPORT zal straks ook het groot onderhoud op zich nemen maar dan nog is de overdracht voordelig. De grond onder de hal, met een waarde van 170.000 euro, blijft wel eigendom van de gemeente Leeuwarden. Daarover moet bv SPORT jaarlijkse wel erfpacht gaan betalen.

Toestemming

BenW van Leeuwarden is voorstander van de verkoop van de hal en beschouwt de overdracht als een ‘budgetneutrale’ transactie. En het college heeft voor de verkoop van de Rengershal geen toestemming nodig van de gemeenteraad.

Maar die toestemming zal toch aan de raad worden gevraagd omdat het hier, zoals BenW dat noemt, om een ‘majeur besluit’ gaat. Dat zal vermoedelijke geen probleem zijn omdat de gemeenteraad vindt dat sportgebouwen niet in de kernportefeuille van gemeentelijk vastgoed thuis hoort.

Follow @Allesportzaken