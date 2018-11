Sliedrecht gunt Optisport exploitatie van De Lockhorst

Optisport is ook de komende vijf jaar de exploitant van zwembad De Lockhorst in Sliedrecht. Dat is de uitkomst van de aanbesteding die de gemeente heeft uitgeschreven.

Optisport Exploitaties kwam als beste uit de bus en heeft de opdracht voor de komende vijf jaar in de wacht gesleept met een optie tot verlenging van nog eens vijf jaar.

Twee inschrijvingen

Aan de aanbestedingsprocedure namen drie partijen deel. Twee daarvan kwamen daadwerkelijk tot een inschrijving en brachten een offerte uit. Beide inschrijvingen zijn vervolgens beoordeeld onder toezicht van het bureau inkoop van het Servicecentrum Drechtsteden.

Uit deze beoordeling is gebleken dat Optisport kwalitatief gezien het beste plan heeft ingediend en bovendien de laagste inschrijfprijs aanbood.

Hoge scores

Optisport heeft in de inschrijving aangegeven op korte termijn fors te willen investeren in een upgrade van het zwembad. Het bedrijf wil o.a. de glijbaan met LED-displays, verlichting en geluidseffecten interactief maken. Optisport wil bovendien een scorebord met tijdregistratie plaatsen.

Het bedrijf gaat ook investeren in nieuwe beplanting, decoratieve elementen, de geluidsinstallatie, een beamer en een verruiming van het activiteitenaanbod. Bovendien wil Optisport het meest actief de bezoekersaantallen voor het bad in Sliedrecht laten toenemen.

