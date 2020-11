Sittard-Geleen wil graag LED rond 100 sportvelden

De overheid eist van gemeenten de opstelling van een lokaal sportakkoord en reductie van de CO2 uitstoot. In het coalitieakkoord van Sittard-Geleen is de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed en sportvelden opgenomen.

BenW van Sittard-Geleen bekijkt of de lokale sportvelden LED-verlichting kunnen krijgen zonder meerkosten voor de clubs. Het gaat om 100 kunstgrasvelden, tennis- en andere banen.

Vragen voor BenW Sittard-Geleen

LED-verlichting is energiezuinig, snel terugverdiend en draagt dus bij aan het betaalbaar houden van de contributie. Over de verduurzaming van sportaccommodaties door het toepassen van LED-verlichting wil de gemeenteraad graag het een en ander weten.

Kunnen sportverenigingen zich bijvoorbeeld ook melden bij het Kenniscentrum Duurzaamheid? En wanneer kan BenW aangeven wanneer het college weet of de LED-verlichting er komt?

BOSA-subsidiepot

Sportverenigingen kunnen een aanvraag indienen voor subsidie uit de BOSA-subsidiepot. Deze pot is bijzonder genoeg, nog lang niet uitgeput. De gemeenteraad wil ook weten of de gemeente subsidie van het Rijk of de Provincie kan krijgen. Maar ook of die vraag is meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek.

Geen geld voor HC Scoop

De Sportstichting Sittard-Geleen heeft HC Scoop al aangegeven dat er geen geld is om LED-verlichting te financieren. VVS, DVO en HC Scoop kunnen echter wel geld lenen i.h.k.v. de pilot ‘Verduurzaming LED. De gemeenteraad vraagt zich nu af hoe zich dit verhoudt tot het aangekondigde onderzoek van het college.

Een aantal sportclubs heeft geld geleend voor deelname aan de pilot ‘Verduurzaming LED-verlichting.’ De gemeenteraad wil dat BenW de lening kwijtscheldt als de LED-verlichting er op kosten van de gemeente komt.

