Afspraak tussen Staphorst en vv IJhorst uit de tijd

In de begroting van Staphorst staat een structureel bedrag opgenomen van 30.000 euro voor vv IJhorst. De dorpsclub heeft het geld nodig om de velden op te knappen maar de lokale SGP is tegen.

De SGP in de gemeente Staphorst is principieel tegen wedstrijdsport en verwijst naar een oude afspraak met vv IJhorst. Hierin staat dat de club 40 jaar lang geen recht heeft op geld.

Afspraken zijn leidend

Vv IJhorst is – anders dan collegaclubs in Rouveen en Staphorst – een particuliere sportclub. Het struikelblok voor de SGP is dat de club op zondag speelt. “Tussen de gemeente en de club zijn afspraken gemaakt die wat ons betreft nog steeds leidend zijn”, zo stelt de partij.

Ooit liet Staphorst eind jaren tachtig notarieel vastleggen dat de gemeente de club tot 2029 niet financieel zou steunen. In 1989 kreeg vv IJhorst het huidige complex met een nieuw clubhuis in eigendom. Maar aan deze ruil ging wel een soap van twintig jaar lang vooraf.

Toestemming ingetrokken

Medio jaren zestig verbood Staphorst dat de club op zondag gebruik zou maken van het gemeentelijke sportcomplex. Dat gebeurde toen al ruim twintig jaar, maar de SGP begon daar ineens vragen over te stellen.

Vervolgens trok de gemeente de toestemming in die altijd oogluikend was verleend. Met hulp van velen richtte de club middenin het dorp een eigen complex in.

Afspraak is uit de tijd

Staphorst had in de jaren tachtig echter dit zogenaamde ‘zondagsveld’ nodig voor een uitbreidingsplan. De gemeente sprak daarom in 1989 een ruil af met vv IJhorst. De club mocht terug naar de oude locatie en de gemeente zou een nieuw clubhuis laten bouwen en betalen.

Die afspraak werd notarieel vastgelegd en de club zou de komende 40 jaar van Staphorst geen geld meer krijgen. Alle partijen in de gemeenteraad behalve de SGP, zijn echter van mening dat deze afspraak uit de tijd is.

