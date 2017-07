SDC Putten en de gemeente zijn er een beetje uit

Het kort geding tussen de stichting SDC Putten en de gemeente Putten over groot onderhoud is van de baan. De partijen zijn het in een gesprek eens geworden over een schikking.

De gemeente zal met spoed 22.640 euro overmaken. Dit bedrag is de voorlopige subsidie voor 2017 en is zowel voor ondersteuning van de jeugdleden als een maatschappelijke subsidie.

Via dit geld wordt de stichting in staat gesteld om het groot onderhoud van de voetbalvelden te laten verrichten. Dit is nodig zodat de clubs komend seizoen door kunnen spelen.

Voorstel van de gemeente

Door de stichting was een kort geding tegen de gemeente aangespannen omdat deze vindt dat Putten het groot onderhoud moet betalen. Tijdens de zitting bood de gemeente aan om een voorschot of lening te verstrekken indien de stichting niet aan de verplichtingen kan voldoen.

De rechter zag enige rek in de standpunten. Hij hield daarom een uitspraak aan om de partijen de kans te geven om een schikking overeen te komen. Nu er een compromis is bereikt, heeft SDC Putten het kort geding ingetrokken.

Historische afspraken

Beide partijen houden wel vast aan hun oorspronkelijke standpunten. SDC Putten vindt nog steeds dat de gemeente het groot onderhoud dient te betalen vanwege de historische afspraken hierover. Maar BenW van Putten vindt dat de gemeente dit niet verplicht is. Aan de sportclubs is volgens BenW te verstaan gegeven dat zij vanaf 2017 zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud.

Vertrouwen in samenwerking

De gemeenteraad heeft al wel definitief besloten dat de komende jaren geen subsidies meer worden verstrekt voor groot onderhoud. SDC Putten en de gemeente geven aan “te hechten aan een goede verstandhouding en vertrouwen te hebben in verdere samenwerking.” Deze is voor Putten onder meer van belang om van de Putter Eng een open sportpark te maken.

