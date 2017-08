Scouting Voorst vreest concurrentie van sportclubs

De gemeente Voorst gaat kinderen tot hun twaalfde jaar gratis lid laten worden van officiële sportclubs. Maar dat kan scouting wel eens veel leden gaan kosten. Zoveel zelfs, dat hun voortbestaan daardoor in gevaar kan komen.

Ruud Egberts uitte, namens de gezamenlijke scoutingclubs in Twello en Voorst, zijn bezorgdheid hierover in een brief aan BenW van Voorst.

Motie sportief geld

De gemeenteraad van Voorst nam medio juni de motie Sportief geld aan. Hierin dragen een drietal partijen het college op om de zogeheten Klijnsma-gelden te gebruiken om alle basisschoolkinderen gratis te laten sporten en dit op te nemen in de begroting voor de jaren 2018-2022.

Oneerlijke concurrentie met overheidsgeld

Die opdracht is bij scouting flink in het verkeerde keelgat geschoten. “Het is prima om de jeugd meer aan het sporten te krijgen”, schrijft Egberts. “Maar een te strikte uitvoering van deze motie werkt oneerlijke concurrentie in de hand.”

“Veel ouders gaan de afweging maken om hun kinderen gratis te laten sporten of betaald lid te worden van de scouting? De balans zou dan wel eens naar de eerste optie kunnen doorslaan”, vreest Egberts.

Nog meer kinderen bewegen

Egberts benadrukt dat sport, bewegen en spel ook belangrijke onderdelen zijn van het programma van scouting. Hij verzoekt daarom het college van BenW om óók het lidmaatschap van scouting gratis te maken voor kinderen tot 12 jaar. “Dit voorkomt oneerlijke concurrentie met overheidsgeld en bovendien gaan dan nog meer kinderen bewegen.”

Argumenten van scouting worden meegenomen

De gemeente Voorst heeft Egberts en de scoutingclubs in een schriftelijke reactie laten weten dat nog niet helemaal duidelijk is hoe de uitvoering van de motie eruit gaat zien. Behandeling van de motie door het college staat gepland voor medio september. Tijdens de behandeling zullen de door de scouting aangedragen argumenten “zeker worden meegenomen”, aldus de gemeente.

