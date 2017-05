Schijn van bevoordeling wethouders Zutphen?

GL wethouder Patricia Withagen en CDA sportwethouder Coby Pennings van de gemeente Zutphen bemoeien zich niet langer met de plannen voor een korfbalhal. Dit om verdere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Beiden hebben namelijk banden met korfbalvereniging KVZ.

Withagen is vrijwilliger bij, en lid van de pr-commissie van, KVZ. Pennings heeft een indirecte relatie met KVZ omdat haar schoonzoon penningmeester van de vereniging is.

Onderhandelingen met Zutphen starten

Hoe lang beiden bemoeienis hebben gehad met de voorbereiding is niet duidelijk. Zij waren echter tot voor kort betrokken bij de gesprekken over de mogelijke bouw van een nieuwe sporthal. Maar de plannen zijn nu concreter en Zutphen en KVZ gaan nu onderhandelen, onder meer over een financiële bijdrage. Daarom is nu besloten dat de wethouders niet meer bij de gesprekken zullen zitten.

Relatie

Wethouder Withagen: “het is bijna niet te voorkomen dat je als wethouder ooit betrokken raakt bij een zaak waarmee je een relatie hebt.” Volgens burgemeester Annemieke Vermeulen zetten de twee wethouders ‘tijdig’ een stapje terug: “Beiden zijn alleen betrokken geweest bij voorbereidingen, voordat er officieel een besluit is genomen.” Kennelijk kan er in dat stadium geen sprake zijn van bevoordeling.

Schijn van bevoordeling

BenW erkent de schijn van bevoordeling. Daarom zijn er volgens Vermeulen afspraken gemaakt over het vervolg. “VVD-wethouder Oege Bosch gaat namens Zutphen onderhandelen. Door nu afstand te nemen handelen beiden in de lijn van de gedragscode voor bestuurders.” Er wordt niet gekeken naar de reden waarom beide wethouders zich niet vanaf het allereerste begin afzijdig hebben gehouden.

Stapje terug

Volgens Withagen zijn zij en Pennings altijd transparant geweest over hun rol. “Het is bijna niet te voorkomen dat je als wethouder in Zutphen ooit betrokken raakt bij een zaak waarmee je een relatie hebt. Maar wij hebben elke stap in het college besproken en integer gehandeld. Nu de onderhandelingen zijn aangebroken doen wij een stapje terug.”

