Schatkist co-investeringsfonds Groningen nog niet leeg

De gemeente Groningen heeft voor een bedrag van 114.000 euro, 9 aanvragen voor subsidie van sportclubs toegekend. De clubs dienden plannen in voor accommodatieverbetering waarvan zij zelf voor tenminste 50% de kosten dragen. Maar de schatkist is nog niet leeg.

Voor 2018 zit er nog geld in het co-investeringsfonds Groningen. Clubs kunnen voor dit jaar bij Sport050 dus nog een aanvraag voor een bijdrage indienen.

Toegekende subsidies

Uit het fonds is 45.000 euro toegekend aan de GLTB in Groningen. De club zal met dit bedrag vier banen kunnen gaan renoveren. Kv de Parabool en lv De gladiators ontvangen beide 30.000 euro voor de bouw van een gezamenlijk clubhuis.

Sc Stadspark krijgt uit de schatkist subsidie voor het beter toegankelijk maken van de kantine voor mindervaliden. En vv Velocitas en cvv Oranje Nassau ontvangen een bijdrage voor de bouw van een pannakooi en een puppyveld.

Pantsers en scoreborden

Ook zijn er aanvragen goedgekeurd voor de aanschaf van zaken zoals sportmaterialen. KTA Taekwondo krijgt geld voor de aankoop van elektronische lichaamsbescherming, zogeheten pantsers, voor wedstrijden.

Voor de aanschaf van tafeltennistafels voor slechtzienden ontvangt tt Vinkhuizen ook een subsidiebedrag. Rc Groningen en kc NIC krijgen beide een bijdrage om een scorebord te kunnen kopen.

Gezamenlijke investering

Het (co)investeringsfonds is al in 2016 ingesteld om clubs te helpen om in hun accommodaties te kunnen opknappen. Door samen te investeren, zijn de clubs eerder in staat om renovatie- of bouwplannen te financieren. Maar clubs kunnen ook voor de aanschaf van duurzaam sportmateriaal een beroep doen op het fonds.

Schatkist nog niet leeg

De adviescommissie voor de Sport heeft de gemeente Groningen geadviseerd over de toewijzing van de subsidies aan de clubs. Voor 2018 zit in het investeringsfonds nog een klein bedrag. Dat betekent dus dat clubs voor dit jaar bij Sport050 nog een aanvraag voor een bijdrage uit dit (co)investeringsfonds kunnen indienen.

Follow @Allesportzaken