Wil Enschede schade op Twente hooligans verhalen?

Ruim 100 jongeren richten op 13 oktober vernielingen aan in Enschede. De burgemeester van Enschede wil de organisator van het Project X-feest van die datum aansprakelijk stellen voor de ontstane schade en kosten. Maar hoe zit het dan met schade door hooligans?

Onno van Veldhuizen Sorteert burgemeestergeruisloos voor op het claimen van schade door toedoen van FC Twente hooligans?

Verdenking van opruiing

De politie heeft een 20-jarige relschopper uit Almelo opgepakt en verwacht meer aanhoudingen te kunnen doen. De organisator van het Project X feest, een 28-jarige Enschedeër, was al een dag eerder vastgezet op verdenking van opruiing. Burgemeester Van Veldhuizen wil hem aansprakelijk stellen voor de kosten voor de gemeente en de inzet van politie.

Politiemacht

“Het wordt tijd dat wij de schade en het vele extra werk dat hierdoor is ontstaan, kunnen verhalen. Dit is rellen als hobby en dat moet dan maar een hele dure hobby worden. Ik ga kijken wat wij daar als gemeente aan kunnen doen”, aldus de burgemeester.

Juridische en verhaalsmogelijkheden

Zijn woordvoerder Ton Kamp geeft aan dat het juridische onderzoek zich niet beperkt tot een feestje zoals Project X. Hij verwijst naar recente demonstraties in Enschede waarvoor ook weer veel kosten werden gemaakt. “Wij willen weten wat onze juridische en verhaalsmogelijkheden zijn.”

Verhaal halen

De onvrede van burgemeester Van Veldhuizen is begrijpelijk. De gemeente en de politie maken bij rellen kosten die steeds weer op de inwoners worden verhaald. En de relschoppers worden financieel niet of nauwelijks gepakt. Nuttig dus om te laten onderzoeken of er bij hen financieel verhaal te halen is.

Twente hooligans

Maar het is opmerkelijk dat de burgemeester actie onderneemt n.a.v. een verhoudingsgewijs onschuldig feest. Want hoe vaak zijn er niet rellen uitgebroken rond wedstrijden van FC Twente? Hoe vaak is daar schade uit ontstaan en hoeveel uren zijn daaraan besteed? Of is deze zaak een opstapje om ook hooligans in de toekomst aansprakelijk te kunnen stellen?

