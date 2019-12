Samenvoeging zeven sportclubs in Schagen past niet

De samenvoeging van zeven sportclubs op sportpark Groenoord gaat voorlopig in de ijskast. Het zou wel kunnen dat hockeyclub Magnus en rugbyclub Rush Schagen velden gaan ruilen met vv Schagen.

Kruijer is nu bijna een jaar voorzitter van de Sportadviesraad Schagen. De aanleiding voor zijn onderzoek was de fusie van SRC en vv Schagen tot Schagen United. De clubs willen namelijk graag op één locatie kunnen spelen. Enkele bevindingen uit de rapportage van Kruijer:

– de concentratie van alle buitensport op Groenoord is ruimtelijk en technisch niet haalbaar;

– de gemeente zou alle velden moeten verwijderen en vervangen;

– ook zou het clubhuis van Schagen United moeten verdwijnen;

– de windsingels zouden moeten worden weggehaald om de velden te kunnen plaatsen;

– maar de velden zouden dan te dicht op elkaar komen te liggen om geen last van elkaar te hebben.

Het college van BenW van Schagen onderschrijft de conclusie van Kruijer. Kruit: “Samenvoeging van de sportclubs past nu dus niet. De besluitvorming rond de voorgestelde varianten, moet komend voorjaar voor de kadernota plaatsvinden. Dat betekent dat dan ook dat wij in mei as. een keuzevoorstel aan de gemeenteraad zullen voorleggen.”

