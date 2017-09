Vandaag is het doek gevallen voor rvv Kocatepe

De gemeente Rotterdam gaat per 1 september 2017 geen nieuwe huurovereenkomst aan met rvv Kocatepe. Dit besluit is genomen omdat de club gedurende een zeer lange periode niet aan haar verplichtingen heeft voldoen.

De club mag vanaf 1 september geen gebruik meer maken van de accommodatie, noch van de velden van het sportcomplex.

Geen betalingsregeling

De club heeft over het gehele vorige voetbalseizoen geen huur betaald voor haar complex met drie velden. Ook wilde de club geen gebruik maken van een door de gemeente aangeboden betalingsregeling. Hierdoor is een achterstand ontstaan van ruim 16.000 euro.

Sinds eind juni 2017 hebben er op initiatief van de gemeente met Kocatepe vijf gesprekken plaatsgevonden. Hierin werd de club in een ultieme poging de gelegenheid gegeven om orde op zaken te stellen. Maar de gemaakte afspraken werden door de club wederom niet nagekomen.

Uitzonderlijke situatie

Het besluit is zeer vervelend. En met name voor de leden en ouders die komend seizoen gewoon op of langs het veld hadden willen staan. De KNVB geeft aan dat hier sprake is van “een uitzonderlijke situatie.”

Daarom is de voetbalbond bereid om mee te werken aan een overstap van de Kocatepe-leden naar een andere club. Op deze manier kunnen zij ook in het nieuwe seizoen blijven voetballen. De clubs waar leden van Kocatepe terecht kunnen, krijgen de mogelijkheid om extra teams voor de competitie aan te melden.

Negen andere clubs

In Charlois zijn, naast Kocatepe, nog eens 9 voetbalclubs actief. Het merendeel hiervan heeft ook geen wachtlijst. Samen met deze clubs, de KNVB, Rotterdam Sportsupport en Kocatepe, wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn. De leden van Kocatepe krijgen hierover nog bericht. De gemeente wil een oplossing vinden voor alle leden, zodat iedereen die wíl voetballen, dat komend seizoen ook kán.

