Rucphen moet op zoek naar geld voor Wielerexperience

Voorzieningen zoals een sporthal, zwembaden, een verhard wielercircuit en een bmx-baan mogen in Rucphen worden aangelegd. Dat heeft de gemeenteraad woensdagavond besloten. Maar de aanleg van Wielerexperience is nog onzeker.

Wielerexperience is voor de gemeente Rucphen nog onzeker maar zeker nog niet van de baan. Maar sportwethouder René Lazeroms moet wel op zoek naar een geldschieter.

Slikken

Voor de wethouder was het wel even slikken want hij moet op zoek naar een andere vorm van financiering van Wielerexperience. Het gaat vijf raadsfracties namelijk te ver dat Rucphen jaarlijks structureel 50.000 euro zou bijdragen aan de huur van de nieuwbouw.

Wielerplan Brabant

In het hoofdlijnenakkoord 2014-2018 staat dat de exploitatie van Wielerexperience Rucpen niets mag kosten. Lazeroms gaf toe dat die afspraak er ligt maar vroeg zich wel af welke gevolgen dit oponthoud heeft voor het Wielerplan West-Brabant. Want hier maakt Rucphen deel van uit.

Ik geef niet op

De wethouder gaat proberen om voor Wielerexperience een partij te vinden die de huur wel kan en wil opbrengen. “Ik geef het niet op”, sprak hij na de vergadering van 12 april jl. Lazeroms kreeg wel groen licht voor een wielercircuit voor ‘Willebrord Wil Vooruit‘ en voor een bmx-baan. “Zolang er maar wel goede afspraken worden gemaakt over het onderhoud en de exploitatie”, stelt het CDA.

Minimale belasting

De wethouder moet de aanleg realiseren met een minimale belasting van de begroting. Hem is opgedragen om de risico’s zoveel mogelijk via overeenkomsten af te dekken voordat de raad om krediet wordt gevraagd. Hij moet de raad ook om de zoveel tijd informeren over de status van de projecten.

Haalbaarheid zwemparadijs

Voor wat betreft de nieuwe zwembaden, wil de fractie van D66 dat er nog eens goed wordt gekeken naar de haalbaarheid van een subtropisch zwemparadijs. Zo’n zwembad zou aantrekkelijk kunnen zijn in, combinatie met de aanleg van vakantiehuisjes in de ‘Binnentuin’.

