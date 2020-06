Rotterdam investeert 50 mio in zes grote sportprojecten

Rotterdam investeert de komende 10 jaar zo’n 50 miljoen euro in de renovatie van sportaccommodaties. De stad gaat al op korte termijn aan de slag met zes grote projecten.

De gemeente gaat meteen aan de slag met zes grote projecten. Het gaat om de vervanging van zwembad Overschie en de bouw van de sporthal Stadionpark. Maar ook sporthal Schuttersveld, de Topsporthal CTO en veldencomplex Nieuw Terbregge zijn aan de beurt.

De gemeente wil het maatschappelijk leven en de economie na de coronacrisis herstellen. De investeringen zijn goed voor sportend Rotterdam maar ook een belangrijke impuls voor de bouw in de stad. Voor het vervangings- en renovatieprogramma investeert Rotterdam 156 miljoen euro in de periode 2020-2030.

Rotterdam kiest ook voor een nieuwe manier van werken. Tot nu toe keek de stad steeds achteraf waar renovatie nodig was. Maar de stad gaat voortaan vooraf bekijken welke investeringen er waar precies nodig zijn.

Daarin neemt de Maasstad nu ook de buitencomplexen van de clubs mee. Want vrijwel geen enkele club heeft nog de reserve om een miljoen of meer te investeren. Na een schouw van 61 oudere complexen zijn er 23 opgenomen in het programma van onderhoud tot 2030.

Sportwethouder Sven de Langen: “Vroeger konden heel wat clubs zelf hun clubhuis bouwen en onderhouden. Maar dit kunnen zij nu meestal niet meer kunnen betalen. Daardoor raken de complexen in verval en dat willen wij niet laten gebeuren. Daarvoor vindt Rotterdam het clubleven veel te waardevol. Door het onderhoud goed te plannen, moet dit programma ook financiële tegenvallers voorkomen.”

