Mag dat, ‘rookvrij’ als voorwaarde voor subsidie?

De gemeente Amsterdam gaat onderzoeken of het mogelijk is om, als voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie, een sportclub of organisatie te verplichten om rookvrij te zijn.

Amsterdam wil attracties stimuleren om sigaretten in de ban te doen. De stad wil daaraan het al dan niet verkrijgen van subsidie gaan koppelen.

Speeltuinen, kinderboerderijen en bushokjes

Dit voornemen staat in de notitie waarin het college van BenW deze week het streven naar een rookvrij Amsterdam heeft vastgelegd. Het is de bedoeling dat ook speeltuinen en kinderboerderijen geheel rookvrij worden.

Bij het onderhoud van speeltoestellen mag ook niet meer worden gerookt. De gemeente gaat ook onderzoeken of het mogelijk is om te verplichten dat bus- en tramhaltes rookvrij worden.

Ontmoedigingsbeleid

Via de notitie ‘Op weg naar een rookvrij Amsterdam’, wil de gemeente vooral het roken door jongere Amsterdammers beperken. Het ontmoedigingsbeleid richt zich op het voorkomen dat jongeren beginnen met roken en het stimuleren dat Amsterdammers ermee stoppen.

Zwembaden

Het is al besloten om de ligweides bij zwembaden rookvrij te maken, net als de ijsbaan die in het Olympisch Stadion is geopend. Bezoekers van sportparken zullen via borden worden opgeroepen om niet te roken in het bijzijn van kinderen.

Beperk roken in de openbare ruimte

OIS, het statistiekbureau van de gemeente, heeft de sentimenten rond het roken in Amsterdam onderzocht. Bijna driekwart (73%) van de inwoners blijk voorstander te zijn van het beperken van roken in de openbare ruimte.

Op het terras van Café-Restaurant ­Amsterdam geldt nu al een rookverbod. Maar volgens een meerderheid van de ondervraagden zouden alle terrassen rookvrij moeten worden.

Van de Amsterdammers die (wel eens) roken is circa 30% voor het verbieden van het roken op het terras. Ongeveer een vijfde van de Amsterdammers is voor een rookverbod op straat.

