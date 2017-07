Rookverbod aangenomen, nu de handhaving nog

Er moet een rookverbod komen voor de ingang van de sporthallen in Velsen. De gemeenteraad heeft op 20 juli een motie aangenomen waarin staat dat er op die locaties niet meer mag worden gerookt.

Els Zorgdrager van D66 in Velsen vindt dat roken en sporten niet samen gaan. “De ruimte voor de toegangsdeuren van de sporthallen in Velsen wordt echter vaak gebruikt door rokers.”

Tweedehands rook

Veel Velsenaren die gaan sporten of hun kinderen komen brengen ergeren zich daaraan. Als het druk is moeten zij vaak door een rookgordijn de sporthal in. Het stoort hen dat zij worden blootgesteld aan sigarettenrook. Zij vinden ‘tweedehands rook’ net zo schadelijk.

Op gepaste afstand gaan roken

Zorgdrager stelt een rookverbod bij de ingangen voor. Rokers moeten hun gewoonte maar op ‘gepaste afstand daarvan’ voortzetten. Sportwethouder Baerveldt ziet wel iets in het plan maar houdt een slag om de arm. “Wij moeten kijken of het uitvoerbaarheid en juridisch haalbaar is. “De ‘ambtenaren’ zijn het tot nu toe niet eens over de haalbaarheid”, stelt Baerdveldt.

Liever bordjes dan een rookverbod

De gemeenteraad van Velsen is flink verdeeld. Velsen Lokaal is niet voor “want dan zou je rokers bij het zwembad of op sportvelden ook zo moeten behandelen.” De partij is ook bang dat het rookverbod niet te handhaven zal zijn. De partij heeft liever bordjes die rokers op hun verantwoordelijkheid wijzen.

Motie is aangenomen

Het CDA is voorstander van een rookverbod in de buurt van sporthallen. De CU niet omdat de partij de motie onvolledig vindt. “Want de kleine zwembadjes in Velserbeek en het Rijkenspark staan niet in de motie.” Een minderheid in de raad stemden tegen dus werd de motie aangenomen. Wanneer het verbod zal ingaan, zal later bekend worden. Dat wordt ook duidelijk of en zo ja hoe er gehandhaafd zal worden.

Follow @Allesportzaken