Sport050 lijkt problemen te hebben met de planning

De planning en het beheer van de accommodaties bij Sport050 komen chaotisch over. Eerst stonden er ineens twee basketbalclubs op straat en nu kan zaalvoetbalclub DWS Oosterpoort voorlopig niet meer trainen.

“Groningen wil alle zaalvoetbalclubs op vrijdagavond laten spelen”, zegt penningmeester Bart ter Horst. “Dus wij dachten dat wij de uren in het nieuwe rooster wel zou houden .”

Paniekvoetbal

Ook de uren op maandagavond zijn voor DWS Oosterpoort komend seizoen niet meer beschikbaar. Uitvoeringsinstantie Sport 050 heeft de club nu aangeboden om op zondagavond te gaan trainen.

“Ons bekruipt een beetje het gevoel dat er bij Sport050 sprake is van paniekvoetbal. “Het is eenrichtingsverkeer met weinig ruimte voor de wensen van onze club”, stelt het bestuur van DWS Oosterpoort.

Taak van Sport050

Daarnaast heeft Ter Horst moeite met de manier waarop Sport050 het probleem denkt te moeten oplossen. “Wij moeten als clubs zelf gaan schuiven om de puzzel passend te krijgen.”

“Maar wij vinden dat dit eigenlijk hun taak is. Zij moeten de beschikbare ruimte inventariseren en met een passende oplossing komen.” DWS maar ook andere clubs in Groningen, blijven de komende weken met Sport050 praten.

Maar Ter Horst heeft voor zijn club maar weinig hoop. “Wij zijn als bestuur al lang bezig met het nieuwe seizoen. Het is nu al halverwege juli. Ik vraag me serieus af of het nog wel haalbaar is om tijdig een oplossing te vinden.”

