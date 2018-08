Sportouders in België cruciaal voor ontwikkeling respect

In september starten ook de meeste Belgische sportverenigingen het nieuwe sportseizoen. De voorbereidingen zitten erop en iedereen is klaar om er een sportief en respectvol jaar van te maken. En bij onze zuiderburen begint sportiviteit met goede sportouders.

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw zet aan het begin van het sportseizoen, samen met de 34 lokale sportclubs ‘respect in de sportclub’ in de kijker.

Respect ver te zoeken

Bij veel clubs wordt langs de lijn nog steeds geroepen en gescholden. Scheidsrechters en tegenstanders krijgen verwijten naar het hoofd geslingerd en kinderen worden gepest. Enig respect is vaak ver te zoeken dus is het de hoogste tijd voor verandering.

Daarom slaan vanaf 1 september de sportdienst en de clubs in Sint-Pieters-Leeuw de handen ineen. Want er moet een respectvoller sportklimaat worden gerealiseerd, te beginnen bij de sportouders.

Sportouders

Want sportouders vervullen een belangrijke rol, zowel voor hun kinderen als voor de club. Van hen wordt verwacht dat zij het goede voorbeeld geven en bijdragen aan de club.

De clubs gaan hen daarom beter uitleggen wat er van hen verwacht wordt. Zo zullen zij van zowel trainers als spelers vragen om Nederlands te spreken om elkaar goed te begrijpen en beter samen te kunnen werken.

OuKi-training en Silence days

De clubs gaan ook een tijdstip plannen waarop de ouders en de kinderen samen trainen. Zo weten de sportouders wat hun kind doet en wat een trainer van hen verwacht. En zij maken kennis met andere ouders en kinderen, wat de betrokkenheid bij de club verhoogt.

De gemeente gaat ook verder met de zogenaamde ‘Silence days’. Op deze dagen wordt van de ouders, supporters en trainers absolute stilte verwacht. Sint-Pieters-Leeuw wil zo verbaal geweld naar de spelers en scheidsrechters verminderen. De kinderen kunnen dan bovendien veel meer hun eigen spel spelen.

Goede communicatie

Ouders moeten aangeven wanneer hun zoon of dochter niet op de club aanwezig kan zijn. Trainers steken veel tijd in de trainingen en als er dan ineens minder spelers komen opdagen, is hun werk voor niets geweest.

Het is met name voor de ploegsporten belangrijk om tijdig te weten welk kind eventueel afwezig is. En clubs moeten de sportouders natuurlijk ook tijdig aangeven dat een training of wedstrijd niet kan doorgaan.

