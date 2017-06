Renovatieplan accommodaties verbijstert Bossche raad

De Bossche politiek voelt zich overvallen door het bericht dat een groot aantal sportaccommodaties de komende jaren gerenoveerd of vervangen moeten worden terwijl daar nu nog geen cent voor beschikbaar is. Het college van BenW komt nog dit jaar met een renovatieplan.

Het is volgens sportwethouder Jos van Son niet zo dat de sportaccommodaties in Den Bosch zwaar onder de maat zijn. En bij calamiteiten bij clubs springt de gemeente bovendien altijd bij.

Verbijsterd en overvallen

Maar de VVD raadsfractie is verbijsterd en voelt zich overvallen. “Dit komt toch niet zomaar uit de lucht vallen”, stelt André Rotman zich, samen met raadslid Osman Çifçi, af. De voorjaarsnota 2018 werd op 31 mei in de commissie maatschappelijke ontwikkelingen besproken. Hierin stelde het college een renovatieplan voor de accommodaties aan de orde.

Renovatieplan voor 14 accommodaties

De gemeente heeft 14 accommodaties en velden op een rij gezet die gerenoveerd of vervangen moeten worden. Dan gaat het onder meer om de kleedkamers van EVVC in Vinkel, om de toplagen van de hockeyvelden in Den Bosch en Maliskamp, de renovatie van gymnastieklokalen en sportzalen en vervanging van sporthal De Schutskamp.

Pas in 2019

Dat het college pas aan het eind van 2017 met dit renovatieplan komt maakt het volgens Rotman alleen maar erger. “Want dat betekent dat we de problemen pas in 2019 kunnen aanpakken. Wij willen op de begroting voor 2018 al geld gereserveerd zien om al dat jaar aan de gang te kunnen gaan.”

Gemeente springt bij

Het is volgens sportwethouder Jos van Son niet zo dat Den Bosch alleen maar slechte accommodaties heeft. “Er ontstaat nu een verkeerd beeld. Onze sportaccommodaties zijn niet zwaar onder de maat en als het echt nodig is, dan springen wij altijd bij. Bovendien doen veel clubs gelukkig zelf ook veel. En als het echt nodig is, zoals bij de kleedkamers voor sv BLC, dan stoppen we er eerder geld in.”

