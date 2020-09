Bij de Groningse sportclubs is de rek er helemaal uit

Het tekort aan sportaccommodaties in Groningen loopt steeds verder op. Zo hoog inmiddels, dat een aantal Groningse sportclubs is gedwongen om ledenstops en wachtlijsten aan te houden.

Het ruimtegebrek neemt al jaren toe , vooral voor zaalsporten. “Groningse sportclubs kunnen niet meer wachten tot iemand een knoop doorhakt”, zegt raadslid Jalt de Haan.

Ledenstop en wachtlijsten

“De gemeente moet nog in 2020 tijdelijke voorzieningen realiseren om sportclubs uit de problemen te helpen. Al acht clubs zijn gedwongen tot een ledenstop”, zegt De Haan. “Nog eens 15 clubs hebben nu een wachtlijst. En de druk op de zalen neemt fors toe zodra de veldsporten voor de winter naar binnen komen.”

Geen toezegging voor een luchthal

Een luchthal zou de druk een beetje kunnen verlichten. De gemeente kijkt daar al sinds 2019 naar maar neemt maar geen besluit. Ook het onderzoeksrapport over de problemen met de capaciteit, rept over zo’n luchthal. Maar sportwethouder Inge Jongman zegde in een gesprek met de raad onlangs niets toe.

Noodplan voor Groningse sportclubs

“Dat rapport ligt nu al een half jaar op de plank”, zegt De Haan. “En in de tussentijd zijn we nog geen stap verder. De tijd van onderzoek is nu wel voorbij, we moeten n├║ echt een noodplan maken. Veel Groningse clubs kunnen niet meer wachten op geld uit de begrotingsraad.”

Sommige clubs komen deze winter zonder trainingsuren te zitten. Zij zullen namelijk het veld moeten ruimen voor buitensporters die naar binnen komen. DWS Oosterpoort heeft al te horen gekregen dat er vanaf oktober geen plek meer is.”

Acuut probleem basketbal

Onder meer de basketbalsport heeft een acuut probleem. Scylla en bv Groningen spelen na sluiting van hun thuisbasis, al een jaar in een sportzaal van het Gomarus College. Vooral bij wedstrijden is dat, zo zonder tribune of kantine, nogal behelpen.

Er zijn wel plannen voor nieuwe zalen maar die laten volgens De Haan nog wel even op zich wachten. “Het beter verdelen van trainings- en wedstrijduren heeft wat verlichting gegeven. Maar de rek bij de Groningse sportclubs is er nu echt uit.”

