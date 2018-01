Registratiesysteem wangedrag sportvelden Rijswijk

De lokale politieke partij Beter voor Rijswijk (BvR) wil een registratiesysteem voor wangedrag in de sport. De partij wil daarmee proberen het wangedrag op en rond de Rijswijkse sportvelden te stoppen.

De lokale partij Beter voor Rijswijk denkt dat relschoppers en spelers die zich op het veld misdragen, via een registratiesysteem buitenspel kunnen worden gezet.

Relschoppers buitenspel

BvR is er voorstander van dat de amateurclubs samenwerken om spelers en relschoppers die zich misdragen, te registreren. De partij denkt dat deze groep via zo’n systeem buitenspel kan worden gezet.

Uit de club geweerd

Raadslid Larissa Bentvelzen: “Als iemand in zo’n systeem is opgenomen kan hij uit de club worden geweerd. Bovendien kan hij bij een andere club niet met zijn wangedrag verder gaan.” Bentvelzen vindt dat dit in Rijswijk moeten kunnen worden geregeld.

KRSV Vredenburch

Onlangs waren raadsleden van BvR aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van KRSV Vredenburch. De voorzitter van deze club refereerde ook al aan het strenge beleid dat de club op eigen initiatief al voert.

Gedragsregels

KRSV-Vredenburch heeft gedragsregels opgesteld zodat iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht. Bovendien kunnen degenen die zich niet gedragen daarop door anderen worden aangesproken.

Vredenburch wordt de laatste tijd geconfronteerd met zaken zoals ongewenst gedrag. Daarom heeft het dagelijks bestuur een sanctiebeleid opgesteld en al een aantal malen straf opgelegd.

1. Beledigen en/of bedreiging van een persoon

• minder zwaar beledigen, 1 wedstrijd schorsing en/of taakstraf;

• zwaar beledigen, 2 wedstrijden schorsing en/of taakstraf en

• persoonlijke bedreiging, 4 tot 6 wedstrijden schorsing

2. Fysiek gewelddadig handelen

• gooien of trappen met voorwerpen, 2 wedstrijden schorsing en/of taakstraf;

• duwen en aan kleding trekken, 2 wedstrijden schorsing en/of taakstraf;

• gooien of trappen met voorwerpen naar personen, minimaal 6 wedstrijden schorsing;

• vernielen van eigendommen, 6 wedstrijden schorsing;

• Schoppen, slaan of vechten, minimaal 12 wedstrijden schorsing en

• Mishandeling, direct royement

3. Overtredingen van begeleiders, ouders en supporters

Begeleiders en ouders moeten de jeugd het goede voorbeeld geven. Bij zwaardere overtredingen neemt het bestuur ook maatregelen tegen hen. Dat kan zijn het uit functie zetten of zelfs de toegang tot het complex ontzeggen.

