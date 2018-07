Reconstructie sportvelden in Beilen na 9 jaar gestart

Begin juli is officieel de aanleg van een kunstgrasveld op Sportpark Noord-West in Beilen gestart. Na 9 jaar gesteggel is door de gemeente Midden-Drenthe besloten om de sportvelden in Beilen te laten reconstrueren.

Het is drie sportwethouders in het afgelopen decennium niet gelukt om de perikelen rond de reconstructie van de sportvelden in Beilen op te lossen.

Drainage dichtgeslibd

De noodzaak om iets te doen aan de voetbalvelden is in de afgelopen negen jaren niet kleiner geworden. De drainage ligt te ondiep in de ijzerhoudende veengrond. “Daardoor zijn de buizen met ijzeroer dichtgeslibd en kan het hemelwater niet meer worden afgevoerd”, zegt parkvoorzitter Lambert Hoving.

Drie ton duurder

Het grote struikelblok was de aanleg van een kunstgrasveld. De clubs wilden dat veld dichtbij de trainingsvelden en daarmee op een andere plek dan de gemeente voorstelde. Maar het voorstel van vv Beilen en cvv FitBoys bleek drie ton duurder te zijn. Daarom stelde Midden-Drenthe voor dat de clubs er zo’n 90.000 euro aan zouden bijdragen. Zoveel geld hadden de clubs niet, dus lieten zij het voorstel maar varen.

Wij zijn eruit

Wethouder Jan Schipper wil aan de trage besluitvorming weinig woorden vuil maken. “Wij kunnen aan de slag met de uitvoering op een mooi sportpark en dat nu nog mooier wordt. De onenigheid ging over kleine dingetjes maar wij zijn er uit gekomen.” Wellicht is de besluitvorming versneld omdat de voormalige voorzitter van vv Beilen nu sportwethouder is van de gemeente Midden-Drenthe.

Schop in de grond

Hoving is blij dat er nu eindelijk een schop de grond in gaat. “Wij wilden graag een andere plek maar het kunstgrasveld komt op veld 4. Over een week of 6 kunnen wij het al in gebruik nemen voor de trainingen en wedstrijden. Met een beetje passen en meten op de andere velden, moeten wij er met de planning wel uit kunnen komen.”

