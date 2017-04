Nieuw reclamebeleid sportclubs gemeente Veenendaal

Er wordt voor de gemeente Veenendaal nieuw reclamebeleid vastgesteld. Het uitgangspunt hiervan is ‘minder regels’. Niet dat er nu langs de openbare weg ineens van alles mag worden medegedeeld en aanbevolen. Maar wil meer gaan toestaan dan tot nu toe het geval was.

Veenendaal wil in haar reclamebeleid “in plaats van wat niet mag, gaan aangeven wat wel mag.” Dat gaat sportclubs dus commercieel meer ruimte bieden om sponsors aan boord te halen.

Verruiming regels reclameborden

Voor sportclubs worden de regels voor reclame verruimd zodat deze meer inkomsten binnen kunnen halen. Het gaat dan niet alleen om borden op het complex zelf maar ook om uitingen die zijn gericht op de openbare weg. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid moeten die borden echter wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Tweede ring reclameborden

Rondom sportvelden mag een tweede ring reclameborden worden aangebracht die niet meer dan 2,50 meter hoog is. Per sportcomplex wordt in overleg bepaald wat wel en wat niet mag. De gemeente maakt onderscheid tussen sportvelden mèt een groene rand en velden zonder aan de buitenzijde. De aanwezige groenstructuur moet wel blijven bestaan.”

Goed zicht- en leesbaar

De gemeente wil dat in één oogopslag duidelijk is wat het reclame-object voorstelt. Het dient goed zicht- en leesbaar te zijn voor weggebruikers die de maximaal toegestane snelheid rijden. Bijzonder is dat Veenendaal zich zelf niet aan deze regels houdt en borden plaatst met teveel tekst om in één oogopslag te kunnen lezen.

Reclames zoals spandoeken en vlaggen bepalen mede de beleving van de openbare ruimte. Reclames kunnen ook afbreuk doen aan deze ruimte en moet dus altijd passen in het gebied waar deze worden geplaatst.

