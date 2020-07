Wordt Sportaal via raadsenquete nader onderzocht?

Sportbedrijf Sportaal blijft, als het aan BenW van Enschede ligt, zelfstandig opereren. Dat concludeert het college na onderzoek van het functioneren van Sportaal. Maar raadslid Mart van Lagen wil een raadsenquete.

Volgens Van Lagen ontbreekt een echt analyse. “Wij missen serieus onderzoek met een goede onderbouwing. En er is ook geen sterkte-zwakte analyse gemaakt”, vindt het raadslid.

Raadsenquete

Sportaal is in 2017 opgericht. De gemeenteraad gaf BenW in juli 2019 opdracht om de prestaties van het sportbedrijf te onderzoeken. Van Lagen pleit nu voor een raadsenquête om een beter beeld te krijgen hoe Sportaal ervoor staat.

“Want is het sportbedrijf straks wel in staat om de bouw van een nieuw zwembad op zich te nemen?” Ook wilde de raad weten of een terugkeer van Sportaal onder de vleugels van de gemeente mogelijk was. “Na dit eerste onderzoek kunnen we daar geen zinnig woord over zeggen.”

Giga-garantstelling

“Van een echte verzelfstandiging is nog geen sprake”, stelt Antoni Brack, emeritus hoogleraar bij de Universiteit Twente. “De gemeente is enig aandeelhouder en Sportaal gaat niet zelfstandig over de tarieven. Het bedrijf staat nog maar aan het begin.”

Ook de SP en de Groep Versteeg willen eerst een raadsenquête. “Wij willen eerst een goed beeld hebben van de staat van Sportaal. Want moeten wij straks nou wel of niet een giga-garantstelling verlenen om het zwembad te kunnen bouwen?”

Klachten van gebruikers

Sportaal heeft in de eerste twee jaren veel gedaan op gebied van bewegend leren. “Maar wij krijgen veel klachten van gebruikers van de sportaccommodaties. Daar lezen we niets over in deze eerste analyse”, stelt Van Lagen.

Maar ook de financiële resultaten van Sportaal zijn de raad een bron van zorg. In 2017 resteerde een positief saldo van 96.890 euro. Een jaar later was dat 77.000 euro en in 2019 was het nog maar 1.845 euro.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Brack pleit voor ontkoppeling van de bemoeienis van de gemeente. “Niet de gemeente zou eindverantwoordelijk moeten zijn maar geef alle partners, zoals de sportclubs, een gedeelde verantwoordelijkheid.”

Van Lagen wacht eerst het werk van de commissie af. “Wij verwachten van de wethouder een goede analyse. Met de huidige is over het Sportaal geen zinnig woord te zeggen.”

