Raad Haarlemmermeer: meer sport en accommodaties

De gemeente Haarlemmermeer kan meer doen om meer inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen. Dat stelden fracties op 7 november tijdens een debat in de gemeenteraad over de sportvisie voor de komende 10 jaar.

“De nieuwe visie borduurt alleen maar voort op wat er al gebeurt op het gebied van sport en bewegen. Er is te weinig concrete actie”, zo stelde raadslid Gerdien Knikker.

Inwoners Haarlemmermeer zijn tevreden

Sportwethouder Mieke Booij heeft er niet zo’n behoefte aan om het heel anders te doen. Het beleid loopt volgens haar goed en de inwoners zijn tevreden. “Daarom zetten we de huidige afspraken gewoon voort. De gemeente wil ook geen sportagenda waarin alles al vast staat. Wij willen kunnen nu inspelen op de ideeën en initiatieven waar de inwoners mee komen.”

Generaal zonder leger

Eén van die initiatieven is van de Badhoevedorper Ben Hoveman. Hij stelde als inspreker dat de gemeente niet thuis geeft als zijn Wandelnetwerk om steun aanklopt. “En dat terwijl de gebiedsmanager in Badhoevedorp enthousiast is, maar hij lijkt een generaal zonder leger”, zo stelde Hoveman.

Meerdere fracties willen dat de wethouder het honkbalstadion in de winter vaker gebruikt. Ze wilden ook weten of er geen velden voor hockeyclub De Reigers bij kunnen. Wethouder Booij gaf aan dat dit geen optie is ‘omdat De Reigers in de winter niet graag buiten hockeyen’.

Luchthal

Haarlemmermeer heeft behoefte aan meer sportaccommodaties. Raadslid Abdul Salhi vroeg zich af of de gemeente niet voor een luchthal kan zorgen. De wethouder zei dat de gemeente dat zelf niet gaat doen. “Maar er zijn al wel initiatieven om zo’n hal neer te zetten. Een aanvraag hiervoor is ook al in behandeling.”

Een deel van de raad wil toch meer sport en beweging zien in de komende jaren. De wethouder zegde toe om regelmatig met een update van het programma te zullen komen.

