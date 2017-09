Putten verankert VN-verdrag in haar sportbeleid

De mogelijkheid om in de gemeente Putten te sporten, moet in de toekomst voor iedereen gelijk zijn. Jong en oud, valide of mindervalide, Putten verankert daarom voor hen het VN-verdrag.

Putten werkt maatregelen uit om iedere inwoner de gelegenheid te geven om te sporten. En het aanbieden van G-sport is zelfs al opgenomen in de nieuwe subsidievorm voor sportclubs.

VN-verdrag verplichting voor elke gemeente

De Participatieraad heeft BenW gewezen op het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. Hierin staat o.m. dat gemeenten moeten waarborgen dat personen met een handicap, toegang hebben tot sport- en recreatiecomplexen.

Putten volgt dit VN-verdrag nu en legt bij het investeren in sportaccommodaties, de toegankelijkheid voor sporters met een beperking, als voorwaarde op.

Skills Garden

Het college ziet voor Putten geen rol weggelegd voor de aanleg van faciliteiten zoals een Skills Garden. Dit is een plek in de gemeente die in het teken staat van stimuleren, uitdagen en plezier hebben in bewegen.

BenW wil wel gesprekspartner zijn voor burgers of verenigingen die het initiatief voor zo’n Skills Garden willen nemen. De reden voor deze opstelling is het feit dat het nieuwe sportbeleid meer verantwoordelijk vaagt van sportclubs en -stichtingen.

Sportaccommodatieplan

“De Participatieraad adviseert ook om attributen voor het buiten bewegen te plaatsen. Dit advies is door BenW al ten dele opgenomen in het sportaccommodatieplan”, zo stelt het college.

BenW wijst erop dat het sportbeleid dat sportclubs worden gestimuleerd om actief te worden in het sociaal domein. De gemeente helpt clubs daarbij ook via de aanstelling van extra combinatiefunctionarissen bij Jong Putten.

