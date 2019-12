Is Rood Wit 58 misleid door de gemeente Putten?

De stichting Buitensport Putten heeft de overeenkomst met de gemeente Putten per 1 januari 2020 opgezegd. Vanaf deze datum ligt het onderhoud aan de sportvelden van Rood Wit ’58 dus stil.

Putten steggelt al jaren over het beheer van de velden van Rood Wit 58. Het bestuur van Buitensport Putten vindt dat de gemeente het onderhoud zelf maar moet gaan uitvoeren.

Escalatie

De escalatie is een gevolg van een al lang slepend conflict met de gemeente Putten. De stichting ziet volgens het bestuur geen heil meer in samenwerking met een ‘onbetrouwbare partner’. Putten komt afspraken niet na en zegt overeenkomsten eenzijdig op, zo schrijft de stichting in een brief aan BenW en de raadsfracties.

Alleen het CDA en Gemeentebelangen hebben het verzoek gesteund om subsidie te krijgen voor grootschalig onderhoud. De stichting neemt het BenW kwalijk dat er leugens naar buiten zijn gebracht om het genomen besluit te rechtvaardigen.

Rood Wit 58 sportpark ‘afgetroggeld’

De kosten die de stichting de komende jaren moet maken zijn zo hoog dat die niet aan Rood Wit 58 kunnen worden doorberekend. Het college zou in verleden het sportpark van Rood Wit hebben ‘afgetroggeld’. Dit met het argument dat de gemeente geen onderhoud wilde plegen aan de velden.

Het sportpark is in 2008/2009 aan de gemeente verkocht en de stichting kreeg de verantwoordelijkheid voor het onderhoud. Putten zou hiervoor geld beschikbaar stellen.

Complex kwijt

Maar al in 2012 is besloten om te stoppen met het vergoeden van de kosten voor groot onderhoud. De Stichting Buitensport moest de kosten maar dragen. Met die wetenschap was de accommodatie zeker niet verkocht.

In een rapport van het bureau Synarchis staat dat clubs niet zonder financiële steun groot onderhoud kunnen uitvoeren. Maar volgens de stichting heeft Putten dit advies terzijde gelegd omdat het niet past in de denkwijze van BenW.

Rood Wit 58 is nu haar complex kwijt en moet weer gaan betalen voor het onderhoud. Bovendien moet de club ook nog erfpacht gaan betalen.

Reactie gemeente

“BenW heeft kennis genomen van de opvatting van stichting Buitensport Putten. In 2017 meldde de stichting zich al op een vergelijkbare manier”, zo reageerde de gemeente Putten. “Het college herkent zich niet in de gebruikte woorden en nodigt het stichtingsbestuur uit voor een gesprek.”

Follow @Allesportzaken