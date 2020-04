Projecten naar voren halen belangrijk voor gemeenten

Adviesbureaus voorzien op termijn problemen als opdrachtgevers geen projecten naar voren halen. “Als dit zo doorgaat krijgen we straks een enorme werkpiek”, stelt Seth van der Wielen van Kybys.

Adviesbureaus hebben nu genoeg werk en zien wel geschuif met projecten. Van der Wielen: “Wij leggen opdrachtgevers uit dat zij problemen krijgen als zij geen projecten naar voren halen.”

“Bepaald werk start misschien wel nét als de sportparken weer open mogen. Dat wil je toch niet. Precies in die tijd het onderhoud of de renovatie laten uitvoeren?” Maar vooralsnog zijn er geen gemeenten die projecten naar voren halen.

Van der Wielen: “Als dit zo doorgaat moet hebben we straks achterin het seizoen teveel werk in te weinig tijd. Opdrachtgevers staan niet stil bij de levertijden en de problemen die dat kan gaan geven.”

Een oplossing om werk naar voren te halen ligt bij de inkoopbureaus. “Maar die hoor of zie ik niet. Dat vind ik jammer want zij kunnen gemeenten juist nu hun toegevoegde waarde laten zien. Als de dijken op doorbreken, pakken wij direct aan. Zo moet je ook naar de coronacrisis kijken”, stelt Van der Wielen.

Inkoopbureaus moeten signaleren wat er nu wel en niet kan. “Als we nu handelen, zullen de gevolgen voor onze sector veel beperkter zijn. Anders ben ik niet zo positief over het komende seizoen.”

Jan-Willem Boon van Gras Advies verwacht deze zomer problemen met de levering van materialen. “Wij hebben seizoenswerk. Vanwege de lockdown van landen is het nu al bijna niet mogelijk om een planning te halen.”

“TPE infill komt doorgaans uit Italië. Maar de fabrieken liggen daar nu stil dus zij kunnen niet op tijd leveren. En bij aanleg- of renovatiewerk helpen vaak buitenlandse krachten. Kunnen zij straks nog wel aan de slag? Het is niet waarschijnlijk dat wij alle voetbalvelden voor komend seizoen op tijd klaar krijgen.”

