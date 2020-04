Signalen dat sportclubs in Velsen het niet redden

Twee raadsfracties trekken bij BenW aan de bel over de huur van de sportclubs in Velsen. Ze vragen het college om de sportclubs in Velsen te compenseren of de huur vanwege de corona-sluiting, kwijt te schelden.

Veel sportclubs in Velsen sporten op gemeentelijke accommodaties. Er komen van sommige clubs al signalen binnen dat zij het door de corona-sluiting niet gaan redden.

Opschorten of kwijtschelden

De raadsleden Annekee Eggermont en Peter Stam vragen BenW ook om na te denken over een fonds voor deze partijen. Eggermont: “Wij hebben al bericht gekregen dat Velsen de sportclubs wel tegemoet wil komen. Het is van belang om na te gaan of de gemeente de huur kan opschorten of, bij voorkeur, kan kwijtschelden.”

Op 21 april kondigde premier Mark Rutte een versoepeling aan voor de sport. Maar deze geldt alleen voor (jonge) kinderen die een buitensport beoefenen. Eggermont: “Die versoepeling is mooi maar de kantines blijven dicht. De clubs krijgen dus nog steeds geen inkomsten. En wij krijgen nu al signalen van clubs die stellen dat zij het niet gaan redden.”

Noodfonds

Eggermont en Stam willen dat moment graag voor blijven. Zij vragen daarom maatregelen en de opzet van een noodfonds. Want kinderen mogen dan wel mondjesmaat en onder voorwaarden weer een beetje sporten. Maar daarmee zijn de acute geldprobleem van veel clubs nog niet weggenomen.

Eggermont: “De versoepeling geldt alleen voor de buitensport dus veel clubs vallen daar buiten. En aan de leeftijdscategorie die weer mag sporten verdienen de clubs het niet. Er mogen bovendien geen ouders langs de lijn staan en de kinderen moeten thuis douchen.

De gemeente moet per sportclub in Velsen bekijken of en hoe zij hulp kunnen krijgen. De afdeling sportzaken zou dat vast kunnen gaan uitzoeken.

