Wat doet Weststellingwerf met privatiseringsafspraken?

Aanpassing van de regels voor subsidies voor onderhoud bij sportclubs door de gemeente Weststellingwerf, zorgt voor onrust bij de Vriendenclub Fc Wolvega. De stichting is eigenaar van de accommodatie die de club huurt, maar dreigt nu niets meer te krijgen.

BenW van Weststellingwerf wil het aantal clubleden en de hoogte van de subsidie koppelen. Het aantal leden is nu nauwelijks van invloed bij de verstrekking van de subsidie.

Vaag verhaal

De activiteiten van de clubs spelen nu niet altijd een rol bij de subsidieverdeling. Die zou volgens de gemeente dus aan het ledenaantal kunnen worden gekoppeld. De gemeente vraagt zich af of sportclubs die in een jaar geen activiteiten organiseren, wel voor een volledige subsidie in aanmerking zouden moeten komen. Bestuurslid Peter de Kreek van de stichting Vriendenclub FC Wolvega, vind dit “een vaag verhaal.”

Achter het net

De Kreek: “Onze stichting zou volgens dit idee dus geen recht meer hebben op een bijdrage, want wij hebben namelijk geen leden. Toen de raad in 2014 besloot dat sportclubs de ozb konden terugvragen, visten wij ook al achter het net omdat eigenaar van de accommodatie ineens lid moest zijn van de NOC*NSF.”

“Wethouder Trompetter zou dat destijds wel rechttrekken maar toen Jack Jongebloed in 2014 wethouder van financiën werd, ging dat niet meer door.” De Kreek waarschuwt kleine clubs voor de gevolgen van zo’n koppeling. “Zij gaan hier nadeel van ondervinden terwijl er nu al sprake is van ongelijkheid.”

Ongelijkheid

De ongelijkheid met andere gemeenten vindt De Kreek stuitend. “Wij krijgen nog geen 160.000 euro per jaar. Andere gemeenten, behalve Ooststellingwerf, zitten op zes ton. Het budget voor sportaccommodaties is 10 jaar lang niet eens geïndexeerd.”

Verder wees De Kreek erop dat clubs bij de privatisering een budget hebben afgesproken. “Dat ligt vast in contracten die door de gemeenteraad zijn bekrachtigd. Die kunnen niet zomaar even ongedaan worden gemaakt.”

