Prioriteitsaandeel in ADO door Den Haag teruggegeven

De gemeente Den Haag geeft haar prioriteitsaandeel in de voetbalclub ADO Den Haag terug. In de ogen van het college is er bij ADO geen sprake meer van een gezonde bedrijfsvoering. Ook is de gemeente niet in staat gesteld haar toezicht naar behoren uit te voeren.

KNVB BenW van Den Haag heeft grote bezwaren tegen de begroting die de directie van ADO heeft ingediend bij de. Dit is gebeurd zonder de goedkeuring van de gemeente.

Ongedekte verplichtingen

Zo is ADO voornemens om meerjarige verplichtingen aan te gaan, zonder dat deze in voldoende mate gedekt zijn. De gemeente Den Haag wil niet achter een dergelijk voornemen gaan staan. Vooralsnog heeft de KNVB noch ADO Den Haag zelf gereageerd op de ingediende begroting.

Afhankelijkheid van UVS

De gemeente heeft tevens grote bezwaren tegen een door de directie van ADO met United Vansen (UVS) afgesloten overeenkomst. Hierdoor wordt de Haagse voetbalclub structureel afhankelijk van externe financiering en wordt de macht van grootaandeelhouder UVS versterkt.

Voorstellen door ADO genegeerd

De gemeente heeft er de afgelopen periode alles aan gedaan om alternatieve oplossingen te vinden voor ADO. Deze oplossingen moesten de club duurzaam in een gezond financieel vaarwater brengen. Die voorstellen zijn door het ADO bestuur echter stelselmatig genegeerd.

Den Haag wil geen verantwoordelijkheid meer dragen

ADO staat nu aan de vooravond van een nieuw voetbalseizoen, dus moet de financiële positie van de club snel duidelijk worden. Omdat BenW geen verantwoordelijkheid wil dragen voor het voorgelegde financiële beleid, rest niets anders dan het prioriteitsaandeel terug te geven.

Geen deugdelijk toezicht

“Het bezit van dit prioriteitsaandeel is geen middel gebleken om deugdelijk financieel toezicht uit te kunnen oefenen. Het laten voortduren van de patstelling tussen ADO en de gemeente was niet in het belang van de voetbalclub”, aldus de gemeente.

