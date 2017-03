Sportdossier heeft prioriteit voor sportwethouder Bankers

Martien Bankers, de opvolger van sportwethouder Roël Hoppezak van de gemeente Gemert-Bakel, hoopt de sportclubs snel meer duidelijkheid te kunnen geven. “Als wethouder ben ik per direct afgetreden als voorzitter van vv MVC in De Mortel. Maar er ligt met het sportdossier een mooie uitdaging te wachten.”

Martien Bankers neemt o.m. het sportdossier over van voormalige wethouder Hoppezak. “Ik wil graag voor iedereen bereikbaar zijn en men mag me altijd bellen.”

Bewegen in natuurgebieden

Bankers wil de beleving van, en het sporten en bewegen in, de natuurgebieden van de gemeente vergroten. “Op de Grotelse Heide kun je prachtig wandelen maar er is geen enkel fietspad. Dus wij de samenwerking met natuurorganisaties zoeken om daar iets aan te doen.”

Duidelijkheid voor de sportclubs

Bankers wil als wethouder de waarden van zijn partij, de Lokale Realisten, hoog houden. “Wij willen een gemeente waarin het prettig wonen, werken en sporten is. De komende tijd wil ik de sportclubs via de sportnota duidelijkheid gaan verschaffen. Met name over de privatisering van de binnensport maar ook over een derde hockeyveld.”

Prioriteit van het sportdossier

Een van de redenen die voormalig wethouder Hoppezak Roël heeft aangegeven voor zijn vertrekt is een verschil van mening met zijn fractie over de snelheid van handelen. Bankers: “Ik hoop dat ik de clubs snel meer duidelijk kan maken en dat ik de gemeenteraad hierin mee krijg. Want de raad bepaalt welk budget beschikbaar gesteld kan worden. Ook het sportdossier heeft voor mij prioriteit.”

Mouwen opstropen en meters maken

Het is nog ruim een jaar tot de volgende verkiezingen maar Bankers heeft de ambitie om daarna als wethouder terug te keren. “Ik ga mij de komende weken inwerken en inlezen in de dossiers. Er moeten een aantal zaken op de agenda worden gezet zodat ik die dan in de volgende periode kan uitwerken. Ik wil meters maken en daarvoor ga ik de mouwen opstropen.”

