Sportaal lijkt de dupe van een politiek steekspelletje

Heeft spelverdeler Sportaal in Enschede nog een toekomst als zelfstandig sportbedrijf? De gemeenteraad wil weten of het niet beter is om Sportaal weer in de ambtelijke organisatie te integreren.

BenW van Enschede heeft per 2023 nog maar 7 ton voor Sportaal over. Daarmee wordt nu al een grote financiële pijler onder de nog jonge organisatie weggeslagen.

Trage start Sportaal

Sportaal moest efficiënter gaan werken dan de gemeente en kreeg alvast een bezuiniging van dik 1 miljoen euro mee. De eerste twee jaar heeft het sportbedrijf daarom besteed aan het op de rit krijgen van de organisatie.

Maar door hetzelfde te moeten doen met minder mensen kwam de professionalisering maar traag van de grond. Door samenwerking met andere partijen zou per jaar 150.000 euro extra binnen moeten komen. Dat moet nu gefaseerd in de komende vijf jaar gebeuren.

Ook een bezuiniging op de sportvelden is er nog niet van gekomen. Die moet nu ontstaan door clubs desnoods te verplichten om te verhuizen naar een andere locatie.

Verplichte verhuizing sportclubs

De toekomst van Sportaal en de sport in Enschede is onzeker. BenW wil namelijk het budget voor het gemeentebedrijf per 2023 halveren naar 7 ton. Dat betekent ontslagen bij Sportaal, einde Aquadrome en (gedeeltelijke) sluiting van Het Slagman.

Directeur Bas Morsink schreef onlangs een brief aan de gemeenteraad. Hierin stelde hij dat deze halvering een te grote aderlating voor zijn jonge organisatie is.

6 miljoen

Het vermogen van Sportaal bestaat uit schulden of voorzieningen. Al voor de start wist Enschede echter van een sportknelpunt van 6 miljoen euro tussen 2025 en 2030. Dat probleem moet de gemeente dus zelf oplossen. Enschede heeft overigens bijna geen keuze want het financiële risico ligt sowieso bij de gemeente.

De raad wil weten of het sportbedrijf nog wel toekomst heeft en Burgerbelangen wil opheffing van Sportaal zelfs niet uitsluiten. En de raadsleden Erwin Versteeg en Piet van Ek zijn benieuwd hoe BenW het knelpunt van die 6 miljoen denkt te gaan pareren.

