Planning onderhoud alle sportvelden Achtkarspelen

Achtkarspelen gaat de staat van alle voetbal- en korfbalvelden in de gemeente in kaart brengen. In de planning zullen voor het eerst ook de trainingsaccommodaties worden opgenomen.

Tot nog toe stonden alleen de hoofdvelden van de buitenclubs in de planning van de gemeente. “Maar wij willen wil nu alles inzichtelijk krijgen”, stelt wethouder Jouke Spoelstra .

Gesteggel in de raad

Het is nog onduidelijk wie het onderzoek naar de staat van de velden zal uitvoeren. Ook is nog onbekend hoeveel dat ongeveer gaat kosten. De gemeenteraad steggelde nogal langdurig over dit onderwerp en de planning.

Een amendement van een drietal raadsfracties bracht de partijen uiteindelijk bij elkaar. De renovatieplannen die de gemeente met de sportclubs heeft gemaakt, moet op korte termijn op tafel komen. Bij het onderzoek naar de staat van velden, wordt zowel externe hulp ingeschakeld als deskundigen van de sportclubs.

Aangepast sporten

Achtkarspelen gaat ook inventariseren welke wensen er bij de clubs leven ten aanzien van aangepast sporten. Bovendien laat de gemeente in kaart brengen welke aanpassingen aan de accommodaties nodig zijn om mindervaliden beter toegang te bieden. Een motie daartoe werd bijna raadsbreed aangenomen.

