Clubs presenteren toekomstplannen voor sportpark Oirschot

De clubbesturen van vv Oirschot Vooruit en Hockeyclub Oirschot hebben aangegeven hoe zij de sportieve toekomst van sportpark Oirschot zien. Met één gezamenlijk multifunctioneel gebouw. Maar ook met vijf voetbalvelden waarvan twee met kunstgra,s en twee hockeyvelden. Ruimte voor de eventuele aanleg van een derde veld is al gereserveerd.

gemeenteraad van Oirschot Zo ziet het plaatje eruit dat de clubs op 11 april jl. aan depresenteerden. Een aantrekkelijke visie, daar is iedereen het over eens, maar wel een visie met een stevig prijskaartje.

Vijf ton van de clubs

De bouw van een gezamenlijk gebouw zal rond 1,9 miljoen euro gaan kosten. De clubs denken dat zij het welk gaan redden om samen ruim vijf ton in te brengen. Maar van de gemeente Oirschot wordt dan wel om een bijdrage van 1,4 miljoen gevraagd.

Het herschikken en opknappen van de velden en de buitenterreinen op sportpark Oirschot kost naar verwachting zo’n 2.750.000 euro. Maar dat bedrag moet vertaald worden in een kostendekkende huur. Die bedraagt nu ongeveer 120.000 euro maar die zal dan gaan oplopen richting de twee ton.

Raadszaal vol aanhangers

De raadszaal van Oirschot zat op 11 april vol met aanhangers van zowel Oirschot Vooruit als van Hockeyclub Oirschot. Die kwamen eigenlijk voor meer, maar de politieke beslissing wordt pas later genomen. Vermoedelijk pas rond de behandeling van de kadernota in juni 2017.

Handen ineen geslagen

Het plan dat nu op tafel ligt is het resultaat van een onderzoek naar de haalbaarheid van een sportpark Oirschot. Dat werd door de gemeente gestart nadat de clubs elkaar hadden gevonden. Beide clubs realiseren zich dat er een flink pak geld op tafel moete komen. Bij de voetbalclub moeten de gebouwen worden aangepakt en bij de hockeyclub zit ‘m de pijn vooral in de velden. Maar de besturen willen het in één keer goed aanpakken om straks helemaal klaar te zijn voor de toekomst.

