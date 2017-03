Plan voor vernieuwing sportparken in de Zuilense Vecht

De gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht gaan samen de sportparken Zuilen/Elinkwijk en Daalse Weide upgraden. De colleges van BenW van beide gemeenten hebben daarvoor het intentiedocument ‘Zuilense Vecht’ opgesteld.

Het plan Zuilense Vecht moet meer kansen gaan bieden voor ‘buiten clubverband’ sporten zoals hardlopen, skeeleren, bootcamp en (outdoor)fitness.

De sportparken liggen op de grens van Utrecht en Maarssen. De gemeenten willen van Zuilense Vecht één groot sportpark maken met vitale sportclubs. Door de ligging bij de Vecht kunnen recreatieve routes worden aangelegd voor sporten en bewegen. Vanaf april worden clubs, omwonenden en bedrijven uitgenodigd om over het plan mee te denken.

Meer kunstgrasvelden

Aanleiding voor de vernieuwing is het initiatief van sportclubs uit Maarssen om samen met de gemeente Stichtse Vecht sportpark Daalse Weide te verbeteren. Maar ook sportpark Zuilen/Elinkwijk is aan vernieuwing toe. De voetbalclubs in Zuilense Vecht willen graag meer kunstgrasvelden en de bezetting hiervan verhogen.

Sporten buiten clubverband

De sportparken moeten beter worden verbonden met de buurten door er meer recreatieve routes naartoe te leggen. Dit zal meer kansen gaan bieden voor het buiten clubverband sporten zoals hardlopen, skeeleren, bootcamp en (outdoor)fitness. Door beter samen te werken kunnen ook organisaties zoals voor dagopvang voor ouderen, gebruik gaan maken van de accommodaties.

Woningbouw op sportvelden

Om de plannen te kunnen betalen wordt onderzocht of er woningen kunnen worden gebouwd op de natuurgrasvelden die nu niet meer worden gebruikt. Verwacht wordt dat nog dit voorjaar een toekomstvisie kan worden voorgelegd aan de gemeenteraden. Deze moet aansluiten bij de ambities op het gebied van duurzame verstedelijking.

