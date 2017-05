Plan Amsterdam 2017 over sport en ruimte in de stad

Bewegen maakt fitter, slimmer, actiever en het beperkt de kans op ziekten. Maar bewegen Amsterdammers wel genoeg en hoe kunnen wij Amsterdam beweegvriendelijker inrichten? De meest actuele wensen, ideeën en beslissingen staan in de nieuwe editie van het vakblad Plan Amsterdam.

Volwassen Amsterdammers bewegen gemiddeld iets meer dan de Nederlander. Maar Amsterdamse jongeren blijken minder actief dan hun leeftijdsgenoten in de rest van Nederland.

Duwtje in de rug

In sommige stadsdelen bewegen de inwoners veel minder dan in andere. Natuurlijk kunnen er persoonlijke omstandigheden zijn waardoor sommige mensen moeite hebben met bewegen. Toch blijft het devies voor alle andere Amsterdammers: beweeg! Fiets, wandel, skate, zwem, tuinier, sport, neem de trap en gebruik de stad als speelveld. En met subsidies en speciale programma’s geeft de gemeente hen een duwtje in de rug.

Voldoende voorzieningen om te sporten

Maar minstens zo belangrijk is de inrichting van de stad, want hoe zorgen we ervoor dat die beweegvriendelijker wordt? Dat kan met voldoende voorzieningen om te sporten zoals tennisbanen, urban sports zones of ononderbroken hardlooproutes. Maar ook door autoluwe buurten aan te leggen en fietspaden.

Stoepen en groen voor kinderen

En voor kinderen moeten er voldoende brede stoepen zijn waarop ze kunnen spelen en speeltuinen om te klauteren en te bouwen. Ook het stratenpatroon en de aanwezigheid van voldoende groen, zijn van invloed op ons beweeggedrag. Ook stickers met het aantal calorieën dat je verbrandt als je de trap neemt of een bepaalde route aflegt, kunnen mensen overhalen om gezonde keuzes te maken.

Plan Amsterdam

Recent is de nieuwe editie verschenen van het digitale Plan Amsterdam. Deze uitgave van de gemeente Amsterdam informeert over ruimtelijke thema’s, projecten en ontwikkelingen in de stad en de regio.

